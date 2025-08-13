Nadamašena sva očekivanja na otvaranju 49. jedinog pravog FESTIVALA FILMSKOG SCENARIJA u Vrnjačkoj Banji

Prvo veče Festivala, pretvorilo se u vanvremensko slavlje sedme umetnosti i ako se po jutru dan poznaje, biće ovo neverovatnih 5 festivalskih dana u Vrnjačkoj Banji.

Na veličanstvenom Trgu kulture okupili su se najveći zaljubljenici u magičnu umetnost filma i lepotu njegove suštine – scenarija.

Tradicionalno, nagrađeni su najbolji među najboljima. Nagrada „Zlatno pero Gordana Mihića“ svečano je uručena režiseru Lordanu Zafranoviću. Nagrada „Zlatnik Cara Konstantina“ ove godina pripala je posthumno Radenku Rankoviću, u čiju čast je održan minut ćutanja.

Nebo iznad Banje obasjao je raskošan vatromet, dok su svečani defile učesnika i čarobni koncert filmske muzike Jelene Gavrilović u očima prisutnih stvarali nove, gotovo filmske kadrove za pamćenje. Festival je time zvanično otvoren i spreman da publici podari prvu domaću „banjsku“ premijeru, kao i dobitnika prestižnog „Zlatnog medveda“, nagrade za najbolji film festivala u Berlinu.

Ogroman broj posetilaca nestrpljivo je iščekivao film ,,Vezani“ po scenariju Aleksandra Teokarevića, u režiji Miloša Radunovića, inače film koji je pobedio na prošlogodišnjem konkursu za najbolji originalni scenario u organizaciji Festivala. Maestralni Stojan Đorđević i Tamara Milojković donose jednu gorku-slatku priču o snovima, strahovima i slobodi. Publici su pokazali kako muzika može da stvori ljubavnu romansu koja razvezuje sve okove.

U nastavku večeri publici se postavlja pitanje da li je svaka priča, čak i ona najličnija, stvorena da bude podeljena sa svetom, kroz film van konkurencije „Snovi“, čiji scenario i režiju potpisuje Dag Johan Haugerud, inače dobitnika „Zlatnog medveda“ u Berlinu. Svojim prisustvom, glumci oba filma uveličali su prve projekcije, potvrđujući da je ovakav početak bioskopske priče san svakog autora.

Podsećamo, „Jedini pravi 49. Festival filmskog scenarija – Gorki List“ održava se od 12. do 16. avgusta 2025. godine, u Vrnjačkoj Banji. Program je ove godine obuhvatio dobitnika nagrade za najbolji scenario festivala u Kanu film „Mlade majke“ (Young mothers) i dobitnika „Zlatnog Medveda“ nagrade za najbolji film festivala u Berlinu film „Snovi“ (Dreams) i 13 domaćih ostvarenja, od kojih čak 8 premijera.

Ukoliko još niste isplanirali svoj dolazak u Banju, pravi je trenutak da promenite planove i dođete da uživate u lepoti talenata i atmosferi koja daje Festivalu suštinu, baš kao što to dobar scenario čini za odličan film.