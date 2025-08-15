TURNEJA 40 GRADOVA ZA 40 GODINA KARIJERE.

Jedan od najpopularnijih sastava sa ovih prostora Crvena jabuka, uveliko se u okviru velike turneje povodom obeležavanja 40 godina karijere tokom koje obilazi 40 gradova širom regiona i Evrope, sprema za čak dva uzastopna koncerta u Sava Centru 13. i 14. novembra. Neće to biti novo iskustvo za bend koji je navikao da puni velike hale širom sveta, Evrope i regiona, te je sasvim izvesno da će publika u višesatnom programu uživati uz brojne pesme iz njihove četiri decenije duge karijere. Tokom turneje, legendarni sastav predvođen Draženom Žerićem – Žerom, svim generacijama prepoznatljivim vokalom, na mapi putovanja naravno dolazi i u Beograd kom se uvek posebno raduje. Kako kaže Žera uoči susreta sa Beograđanima, svaki koncert je nova bajka:

„Svaki koncert je nova bajka ljubavi, života, emocija, ali najviše ljubavi , jer nam je ljubav najpotrebnija, celi svet u jednoj kolevci, ljubav je veličanstvo kom služim“, ističe Žera i dodaje da očekuje kao i uvek posebnu atmosferu na koncertima:

„Čekaju nas dve beogradske noći u punom sjaju sa izborom pesama od 1985. do 2025. godine, za sve nas, pa i za mene, koji smo odrastali uz Crvenu jabuku.“

Žera, uvek spreman za susret sa svojim fanovima, neumoran je kada je publika u pitanju, te mu ona kako ističe , daje posebnu snagu da izdrži brojne nastupe. Samim tim, kako kaže, nikad ne zna koliko će koncerti trajati:

„Nema trajanja za koncert, nema trajanja za poljubac, to je emocija koja nastane između nas i publike i pesme se nižu po emociji. Nema kod nas nekih unapred spremljenih scenarija, jer muzika je emocija, a tu nema pravila nit postoje- kako nesto i kad da bude, tu su samo prisutni osećaj i ljubav“, zaključuje Žera.



Podsetimo, muzičari ogromne muzičke kilometraže odsviraće sve do jednog poznate hitove među kojima su „Tugo nesrećo“; „Volio bih da si tu“, „Nekako s proljeća“, „Ima nešto od srca do srca“, „Tuga ti i ja“ „Bježi kišo s prozora“; „Dirlija“ i mnogo drugih iz opusa bogatog sa preko 200 pesama.



