OSTAVILA BOGATSTVO KUĆNOM LJUBIMCU? Svet bruji o testamentu Dajane Kiton: Želela je da ga osigura

Navodno je odvojila nekoliko miliona dolara u posebnom fondu za brigu o psu.

Nakon smrti legendarne glumice Dajan Kiton, internetom se proširila neobična i šokantna glasina: navodno je glumica u testamentu ostavila 5 miliona dolara svom psu Redžiju, zlatnom retriveru koji joj je bio nerazdvojni saputnik poslednjih godina.

Vest se munjevitom brzinom proširila, izazivajući reakcije od dirnutih obožavalaca do onih koji su sumnjičavo odmahnuli rukom.

Od tada je Redži često bio u centru glumičinog društvenog života, a obožavaoci su pratili anegdote o "štetama" koje bi pravio.

Kiton je preminula 11. oktobra 2025. godine u 79. godini života, a porodica je tada zamolila da se u njeno sećanje uplaćuju donacije skloništima za životinje i lokalnim bankama hrane. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, društvenim mrežama i medijima počele su da kruže tvrdnje da je glumica deo svog bogatstva ostavila u posebnom fondu za brigu o Redžiju.

Kako je nastala glasina o nasledstvu

Priča o "psu nasledniku" pojavila se u objavi novinara Roberta Šutera, koji je citirao izvore bliske glumici. Prema njihovim tvrdnjama, Kiton je želela da osigura da Redži živi "s istim dostojanstvom i ljubavlju kao i ona sama", te je u tu svrhu navodno odvojila nekoliko miliona dolara u posebnom fondu za brigu o psu. Ostatak njenog bogatstva bio bi, navodno, namenjen skloništima i udruženjima za zaštitu životinja, čemu je Kiton bila izuzetno posvećena.

Autor: D.Bošković