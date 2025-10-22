GENIJE KOJI JE UMESTO SLAVE BIRAO IDEJU! 138 godina od izuma koji nas je osvetlio: Srpski genije dao je svetlost čovečanstvu, a sam umro u tami hotela

Postoje ljudi koji ne stvaraju da bi bili voljeni, već zato što vole svet. Nikola Tesla je bio upravo takav čovek — genije koji je umesto slave birao ideju, umesto bogatstva – svetlost, a umesto sebe – druge.

Na današnji dan, 22. oktobra 1887. godine, u Uredu za patente u Njujorku, Tesla je prijavio šest svojih izuma. Među njima je bio i onaj koji će zauvek promeniti tok ljudske civilizacije — višefazna naizmenična struja.

To je bio trenutak koji je svetu doneo svetlost, ali Tesli – početak života u senci.

Samo godinu dana kasnije, 1888, kompanija “Vestinghaus” otkupila je Tesline izume i prikazala njihovu primenu na Svetskoj izložbi u Čikagu 1893. godine.

Dok su se mase okupljale zadivljene pod prvim električnim svetlima koja su obasjavala ceo sajam, Tesla je već razmišljao o sledećem koraku. Za njega nauka nije bila sredstvo za moć, već jezik kojim je govorio sa svetom.

“Nisam ja izumeo struju da bih je prodao. Izumeo sam je da bismo svi imali svetlo.”

Čovek koji nije znao da naplati genijalnost

Tesla je živeo u vremenu kapitala, a stvarao u duhu čovečnosti. Dok su njegovi savremenici od svakog patenta pravili bogatstvo, on je svoje ideje poklanjao. Nije umeo da trguje sobom. Nije znao da bude marketinški čudo — bio je samo čudo.

Nikada se nije ženio, govorio je da se “najbolje oženio naukom”, a dane je provodio u laboratoriji, najčešće sam.

U svojim beleškama zapisao je da je “osetio da čovek nije sam dok god misli o drugima”.

Zato ga nisu pratili ni luksuz, ni nagrade, ni životna udobnost — već beskrajna vera da svet može biti bolji.

U vreme kad je svet trčao za slavom, Tesla je govorio:

“Ne žalim što drugi kradu moje ideje. Žalim što nemaju svoje.”

Smrt u tišini, život koji nikada nije ugašen

Umro je 1943. godine, sam, u hotelskoj sobi “Njujorker”, u 86. godini života.

Nije imao bogatstvo, ali je imao ono što novac nikada ne može kupiti – čistu savest i večnu zahvalnost čovečanstva.

U njegovoj sobi pronašli su beležnicu sa poslednjim zapisom:

“Sve što sam uradio – uradio sam za dobrobit ljudi.”

Njegov pepeo danas počiva u Beogradu, u muzeju koji nosi njegovo ime. A svaki put kada pritisnemo prekidač, mi nehotice dodirnemo njegov san — svet koji svetli.

Nikola Tesla, čovek koji nije tražio aplauz, već da svet zasvetli

Danas, 138 godina kasnije, svet i dalje pokušava da stigne Teslu. Njegove ideje o bežičnom prenosu energije, o obnovljivim izvorima i o povezanosti čoveka i prirode, i dalje su ispred našeg vremena.

Za njega je nauka bila najviši oblik ljubavi — ljubav prema životu.

Zato je možda umro bez bogatstva, ali ne i bez smisla. A smisao je, za njega, oduvek bio jednostavan: “Svetlost za sve.”



Autor: Jovana Nerić