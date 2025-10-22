PREMIJERA FILMA 'POVRATAK ŽIKINE DINASTIJE' zakazana za 2. decembar: Lude godine tri decenije kasnije (FOTO+VIDEO)

Sam početak decembra u bioskopima širom Srbije biće rezervisan za nastavak najgledanijeg domaćeg filmskog serijala „Žikina dinastija“.

Jedna od najomiljenijih komedija sa ovih prostora, koja je obeležila odrastanje generacija, dobila je svoj novi nastavak - „Povratak Žikine dinastije“, čija je velika beogradska premijera zakazana za 2. decembar u Sava centru.

Zbog velikog interesovanja, karte za premijeru biće distupne već od petka 24. oktobra na svim Tickets prodajnim mestima, Tickets blagajni u Sava centru i online. Duhovit, emotivan i pun prepoznatljivog šarma koji je ovu priču učinio besmrtnom, „Povratak Žikine dinastije“ sada nam donosi priču o Miši Pavloviću, koga i dalje tumači Nikola Kojo, a čije ljubavne i egzistencijalne probleme budno prate Frau Elza, (Vesna Čipčić) i otac Boba (Vladimir Petrović).

Glavna linija priče prati Mišu kome dolaze sinovi koje dugo nije video, jer žive sa Natašom u Moskvi, ali kada stignu momci koji nose imena svojih pradeda - Žike i Milana, počinje nova luda godina, prepuna smeha, avanture, ali i porodičnih vrednosti.

Za sve one koju su dugo čekali nastavak ovog kultnog filma, svakako će najbolji uvod biti pesma “Stani tugo” koju izvodi Nikola Kojo u ulozi Miše.

U filmu ćemo gledati i Danijelu Dimitrovsku, Srđana Timarova, Mladena Sovilja, Jova Maksića, Galu Videnović, Slobodana Bodu Ninkovića, Ljiljanu Stjepanović, Milenu Predić, Tamaru Radovanović, Minu Nenadović, Katarinu Veljović ali i mlade nade: Nikolu Bruna i Gavrila Ivankovića.

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario Milena Marković, dok su producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković, u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije, i FITa. Film je snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon, a bioskopska distribucija je poverena Art Visti.

Autor: M.K.