Legenda domaće glume dobila najvišu čast: Bogdan Diklić ovenčan Dobričinim prstenom!

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Na svečanosti održanoj u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, glumcu Bogdanu Dikliću uručena je najprestižnija glumačka nagrada u Srbiji – „Dobričin prsten“ za životno delo.

Ovo priznanje, koje dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS), Diklića svrstava među velikane domaće scene, kao 37. laureata u istoriji nagrade.

„Jako lepa svečanost posvećena njenom veličanstvu glumi, nikako pojedincu. Gluma je dominantna. Ja sam samo njen podanik i paž“, poručio je Diklić u emotivnom govoru zahvalnosti.

Odluku o dodeli nagrade doneo je žiri u sastavu Mirjana Karanović, Anita Mančić i Boris Isaković, koji su jednoglasno istakli da je Diklićeva gluma „oblikovala i obogatila pozorište i film tokom proteklih decenija“.

U obrazloženju se navodi da je „njegova igra bila dokaz postojanja, a ne demonstracija umeća“, te da je reč o glumcu „čudne smirenosti, bez potrebe da se dokazuje, bez buke“.

Nagradu mu je uručila prošlogodišnja dobitnica Anita Mančić, uz ovacije publike i emotivne trenutke. Prikazani su inserti iz kultnih ostvarenja u kojima je Diklić ostavio neizbrisiv trag: „Profesionalac“, „Maratonci trče počasni krug“, „Grlom u jagode“, „Otvorena vrata“, „Karaula“, „Nacionalna klasa“ i mnogi drugi.

Nagrada „Dobričin prsten“, ustanovljena od strane Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i UDUS-a, sastoji se od zlatnog prstena, diplome i monografije o dobitniku.

Autor: Dalibor Stankov

