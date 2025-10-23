Adam Devenport - svetski glumac koji poseduje počasno srpsko državljanstvo!

Njujorčanin koji je za vreme kovida zbog ljubavi došao u Beograd i ostao.

Pored Rejfa Fajnsa, Stivena Sigala i Džonija Depa, on je jedan od retkih stranih glumaca koji su dobili počasno srpsko državljanstvo. Prošle godine se vratio u Njujork ali mu je Srbija i dalje nezaboravna.

Adam Devenport je Njujorčanin koji je za vreme kovida zbog ljubavi došao u Beograd i ostao. Već posle nekoliko dana je shvatio da mu se grad izuzetno dopao. Desilo se da mu je rentanje stana na Menhetnu isticalo posle nekoliko meseci, pa je odlučio da se ne zadržava u Americi nego da se preseli u Beograd i izađe iz zone komfora.

Imao je sreću da ga je Radoš Bajić video u novinama i pozvao redakciju da traži kontakt jer je tad spremao Heroje Halijarda. U Herojima Halijarda igra stvarnu ličnost, pilota Džejmsa Alonza Vokera. Za tu ulogu je dobio nagrade na festivalima: Anatolian Film Awards (Turska), EasternEurope Film Festival, Five Continents, New York International Film Awards, Oniros, RomeInternational Movie Awards i Sweden Films.

Dok je živeo u Beogradu, Adam Devenport je snimio manju ulogu direktno sa Kejt Hadson u filmu Knives out 2, čija produkcija je bila baš u Beogradu. Filmska kritičarka Keren Benardelo jerekla da je Adam bio vrlo precizan u svom performansu, što je bila vrlo hrabra odluka i to je dalo višeslojnost ovoj sceni. Rediteljske odluke kome da daju manje uloge su takođe bitne za filmkao celinu.

Adam Devenport je igrao i u filmu Pored nas, reditelja Stevana Filipovića. Posebno je zanimljivošto je bio angažovan i kao instruktor glume na tom filmu.

Jedan je od prvih afroameričkih glumaca koji se pojavio u srpskom i hrvatskom filmu. Uskoro izlazi hrvatski film Dražen Danila Šerbedžije koji govori o legendi Draženu Petroviću, a Adam ovde igra barmena sa kojim se mladi sportista sprijateljio. Ovo je njegova prva uloga koju je dobio bez audicije. Bio je jedini Amerikanac u ekipi. Cela ekipa je bila gostoljubiva a saradnja sa rediteljem dragoceno iskustvo.

Adam Devenport je prijavljen za nagradu NAACP Image Award u kategoriji prva značajna uloga. Već je dobio nekoliko nagrada za sporednu ulogu na nekoliko međunarodnih festivala. Bio je prvi u raznim kategorijama u životu: prvi afroamerički producent koji je ušao na Bilbord listu elektro pravca pesmom My Return Address Is You. Član je Evropske filmske akademije i Bafte.

Vlasnik je i instruktor međunarodne škole glume Tias. Cilj mu je da spoji različite nacije i rase dadođu do svih delova planete i to uspeva već nekoliko godina. Smatra da je gluma globalna pojava i da je stvar samo u umrežavanju i dobrim kontaktima. Radio je u Beogradu, Budimpešti i Pragu, a prošle godine se vratio u Njujork.

Sećanja na Srbiju su mu i dalje vrlo živa, kontaktira svakodnevno sa prijateljima i kolegama sa Balkana.

Autor: S.Paunović