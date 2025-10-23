VEČE HRABROSTI I EMOCIJA U NARODNOM MUZEJU: Ružičasti koncert dirnuo Beograd do suza (FOTO)

U predivnom ambijentu Narodnog muzeja večeras je održan Ružičasti koncert, događaj koji je i ove godine okupio žene koje su pokazale neizmernu snagu, hrabrost i dostojanstvo u borbi protiv raka dojke, ali i njihove prijatelje, porodicu i sve koji ih podržavaju.

Publika je uživala u emotivnim i nadahnutim nastupima Teute Asllani (sopran, flauta) i Dobrile Miljković (klavir), dok su se na sceni pridružile i umetnice Tanja Andrijić, Nataša Rašić, Jelisaveta Koraksić i Vesna Radić, koje su svojom muzikom dale poseban pečat ovom večeru ispunjenom emocijama i zajedništvom.

Događaj je organizovalo Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“, uz podršku Narodnog muzeja Srbije, Maskat by Čumura i Blue Orchid brenda.

Ružičasti koncert je mnogo više od muzičkog događaja to je veče podrške, inspiracije i zahvalnosti. Posvećen je svim ženama koje su se suočile sa rakom dojke, kao i onima koje su ih pratili, bodrili i voleli kroz najteže trenutke.

Ustupljene fotografije/Milica Stanimirović Ustupljene fotografije/Milica Stanimirović Ustupljene fotografije/Milica Stanimirović Ustupljene fotografije/Milica Stanimirović Ustupljene fotografije/Milica Stanimirović Ustupljene fotografije/Milica Stanimirović Previous Next

Autor: Jovana Nerić