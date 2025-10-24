AKTUELNO

Beograd

ŽELJKO MITROVIĆ PRIZNAO! Evo sa kim se najbolje razume!

Izvor: Pink.rs

Vlasnik Pinka ponovo oduševio pratioce novim videom i iskrenom porukom — otkrio s kim se najlakše dogovara!

Željko Mitrović, vlasnik i osnivač medijske imperije Pink, ponovo je privukao pažnju svojih pratilaca na Instagramu najnovijom objavom u kojoj je otkrio zanimljivo zapažanje o svom odnosu sa – robotima.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

"Jedno je za sada sigurno! Definitivno se bolje sporazumevam sa robotima nego sa ljudima, ali nikad se ne zna, videćemo! Za razliku od ljudi sa Tošom i Gošom brzo rešim svaki nesporazum, sreća je što, za sada, nemaju sujetu i ego!" - Mitrović je napisao uz novi video.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Ova duhovita i iskrena poruka odmah je izazvala brojne reakcije pratilaca, koji su se u komentarima složili da Mitrović ima jedinstven smisao za humor i nepresušnu inspiraciju kada je reč o tehnologiji i inovacijama.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Poznato je da Željko već neko vreme aktivno radi na razvoju naprednih robota i futurističkih projekata, a njegovi video-snimci često prikazuju kako eksperimentiše sa veštačkom inteligencijom i braćom-robotima Tošom i Gošom.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Mitrović nastavlja da pomera granice inovacija na domaćoj sceni, spajajući nauku, umetnost i zabavu na način koji je samo njemu svojstven. Njegovi robotski sagovornici Toša i Goša možda nemaju emocije, ali zato savršeno prate njegovu energiju i viziju budućnosti koju Mitrović već danas živi.

Autor: S.Paunović

