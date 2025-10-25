Otvorena izložba 'Snow emotion – Umetnost pokreta' Evin Eve Pešić

U galerijskom prostoru Greendoor na adresi Kralja Petra 61 otvorenaje izložba do 31. 10. „Snow emotion – Umetnost pokreta“ akademske slikarke Evin Eve Pešić.

Evin potiče iz čuvene skijaške porodice, pa su umetnost i sport deo njenog bića od najranijih dana. Kao višestruka šampionka u snowboardu i akademski slikar, spojila je dve velike strasti – sneg i umetnost – stvarajući jedinstven izraz u kome se pokret pretače u boju, a energija u emociju.

U ciklusu „SnowEmotion – Umetnost pokreta“ prikazani su likovi njenih prijatelja, kolega i vrhunskih skijaša i snowboardera, kroz koje umetnica odaje priznanje zajednici kojoj pripada i promoviše ovaj divan sport.

„Kada sneg pršti i sila se poigrava s njim, nastaje trenutak slobode – upravo taj trenutak pokušavam da prenesem na platno“, kaže umetnica.

Autor: S.M.