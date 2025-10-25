AKTUELNO

Extra

Otvorena izložba 'Snow emotion – Umetnost pokreta' Evin Eve Pešić

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

U galerijskom prostoru Greendoor na adresi Kralja Petra 61 otvorenaje izložba do 31. 10. „Snow emotion – Umetnost pokreta“ akademske slikarke Evin Eve Pešić.

Evin potiče iz čuvene skijaške porodice, pa su umetnost i sport deo njenog bića od najranijih dana. Kao višestruka šampionka u snowboardu i akademski slikar, spojila je dve velike strasti – sneg i umetnost – stvarajući jedinstven izraz u kome se pokret pretače u boju, a energija u emociju.

Foto: Ustupljene fotografije

U ciklusu „SnowEmotion – Umetnost pokreta“ prikazani su likovi njenih prijatelja, kolega i vrhunskih skijaša i snowboardera, kroz koje umetnica odaje priznanje zajednici kojoj pripada i promoviše ovaj divan sport.

„Kada sneg pršti i sila se poigrava s njim, nastaje trenutak slobode – upravo taj trenutak pokušavam da prenesem na platno“, kaže umetnica.

Autor: S.M.

#Evin Eva Pešić

#Izložba

#Snow emotion – Umetnost pokreta

#galerija

POVEZANE VESTI

Politika

Održan prvi sastanak inicijativnog odbora za osnivanje svenarodnog Pokreta za narod i državu! Vučić: Iscrtavaju se konture i put ka dobroj i sigurnoj

Extra

Izložba 'Bata u 90 slika' otvorena u Subotici

Extra

Izložba 'Nemesta' slikarke Ivane Živić u Galeriji TransformArt

Extra

U GALERIJI X VITAMIN OTVORENA IZLOŽBA AUSTRIJSKOG UMETNIKA MARKUSA HUMERA: Patke se ne smrzavaju na ledu

Politika

Izložba u SKC-u 'Pogled u budućnost' otvorena za javnost narednih mesec dana (FOTO)

Politika

ŠTA FORMIRANJE POKRETA ZA NAROD I DRŽAVU ZNAČI ZA BUDUĆNOST SRBIJE?! Deđanski za Pink: Ovo je jedna dobra priča za ljude koji veruju u nacionalnu poli