Svedočanstvo o ljubavi u ratno vreme! Na 68. Međunarodnog sajma knjiga predstavljen roman 'Bez straha'

Promocija romana “Bez straha” i zbirke pesama “Pogled kroz staklo”, autora Ljubomira Jovanovića Staklenog privukla je značajnu pažnju posetilaca 68. Međunarodnog sajma knjiga.



Roman “Bez straha” je ratna, ljubavna, patriotska i rodoljubiva priča iz 1941/42 godine.

Roman ne govori samo o ratu niti o ljubavi, nego o čoveku koji usred vihora sukoba bira čast i slobodu. Knjiga nas vodi u vreme kada su vrata Evrope podrhtavala od topova, a srca ljudi od neizgovorenih rečenica.

Glavni junak pilot Vukoje Jovanović nije samo vojnik, on je sin, brat, zarobljenik, čovek koji leti iznad zemlje koja se raspada, ali se ne odriče onoga što voli. Drinka je učiteljica žena koja nosi edukaciju, nežnost, trajno znanje jedne generacije.

Priča nije idealizovana, utkana je u blatnjave drumove, školska dvorišta, mostove, avione.

Ovo nije samo istorijski roman, već svedočanstvo o ljubavi u ratno vreme i narodu koji pati. Knjiga nas vraća u 1941. godinu, ali postavlja pitanja koja su aktuelna i danas.

Zbirka pesama “Pogled kroz staklo” donosi niz duhovnih, ljubavnih, dečijih, filozofskih i rodoljubivih pesama.

