Duran Duran rasplamsali Baloise Session u Bazelu

Baloise Session je festival u Baselu koji već četiri decenije spaja ono što mnogi koncerti danas gube, neposredan kontakt između izvođača i publike. Ove godine obeležava 40 godina postojanja, a jubilej je obojen dvodnevnim nastupom benda čiji zvuk i dalje pulsira snagom osamdesetih — Duran Duran.

Za razliku od masovnih muzičkih događaja, Baloise Session donosi atmosferu klupskog prostora u kojem publika sedi za stolovima, ispija omiljeno piće udiše svaki takt i posmatra scenu iz blizine. To je specifičan doživljaj, pažljivo režiran, ali bez pretencioznosti, fokusiran isključivo na muziku.

Veče je otvorila Paula Dalla Corte, švajcarska pevačica iz Tägerwilena, koja je 2020. godine pobedila na takmičenju The Voice of Germany. Neverovatno upečatljiva dok pomalo hrapav vokal osciluje između bluza i neo-soula. Poseduje iskrenost, retku za izvođače njenih godina. Pesma Good Girl Killer pokazuje da je umetnica pred kojom je ozbiljna evropska karijera, i ukoliko do sada niste čuli neku od njenih pesama, vreme je!

Duran Duran i energija koja ne jenjava

Kada su članovi Duran Durana izašli na scenu, atmosfera se promenila u trenutku. Svetla su se spustila, i posle intro instrumentala, prvi tonovi Night Boat ispunili su salu. Publika je disala u ritmu svakog takta, dok su Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor i Roger Taylor još jednom dokazali da njihova energija ne zavisi od godina.

Simon je delovao rezervisano u prvih par minuta, ali već uz „Hungry Like the Wolf“ sve se preokrenulo. Glas, verovatno pomalo umoran od koncerta u Parizu, dobio je snagu a pokreti lakoću. Rhodes je vešto koketirao sa publikom dok su John i Roger držali ritam koji je terao publiku da ustane. Tu su bili i Dom Brown na gitari, prateći vokali Anna Ross i Rachael O’Connor Iinaravno Simon Willescroft sa svojim saksofonom.

Set lista koja povezuje epohe

Set lista bila je pažljivo izbalansirana kao kombinacija klasika i pesama sa novijih albuma. Posle uvodnog Intro, Night Boat i Hungry Like the Wolf, usledili su Union of the Snake, Invisible i Notorious. Publika je na nogama dočekala Super Lonely Freak, dok su Friends of Mine i Confession bili uvertira za emotivnu Ordinary World. Le Bon ju je najavio sa željom da „svet ponovo pronađe svoje jedinstvo“. Come Undone je zapevala cela sala, a New Moon on Monday donela nadu da ponedeljak zaista može biti novi početak. Završnica je bila grandiozna uz Planet Earth, The Reflex, pa moćnu kombinaciju Girls on Film i Psycho Killer koja je izazvala delirijum. Bis je bio obavezan uz Save a Prayer i Wild Boys.

Simon je pozvao publiku da uključi svetlo na telefonima i tako su srušena sva pravila ovog festivala o mobilnim telefonima! Svoj telefon je podigla čak i direktorka festivala Beatrice Stirnemanni pokazala da muzika postoji da se bi neke stvari menjale.

Koncert Duran Durana na Baloise Sessionu nije bio nostalgičan već pun energije. Dokaz da istinska harizma i iskustvo mogu da odole svemu – vremenu, trendovima i prolaznosti. I dok su neki s nevericom gledali kako bend održava takav nivo energije posle više od četrdeset godina karijere, drugi su jednostavno uživali, svesni da prisustvuju nečemu što se retko ponavlja. Na kraju, scena je utihnula ali emocija nije nestala. Publika je aplaudirala stojeći, dok su članovi benda, uz osmeh, zahvalili i nestali iza pozornice.

Nastup na Baloise Session je definitivno nešto što treba doživeti, bez obzira da li su to Duran Duran ili neki od drugih poznatih umetnika. Toplo vam preporučujem da negde na spisak onoga što treba doživeti i videti stavite I ovo.

Autor: D.Bošković