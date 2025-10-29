TAJNI ZNAKOVI KOJE JE KORISTILA KRALJICA ELIZABETA! Komunicirala je sa osobljem na poseban način - najbliži saradnici su OVO morali da znaju

Kraljica Elizabeta je imala čitav niz suptilnih trikova kako bi svom osoblju i saradnicima stavila do znanja šta misli, da li je donela odluku ili jednostavno želi da završi razgovor.

Znakovi britanske kraljice Elizabete bili su razni - od gledanja kroz prozor do pomeranja njene čuvene tašne, njeni signali su bili tihi, ali veoma jasni onima koji su znali kako da ih prepoznaju.

Kada je stupila na presto sa 25 godina, Elizabeta je morala brzo da uči i da zna kako da zadrži svoje mišljenje za sebe dok ne bude spremna da donese konačnu odluku.

Premijer Vinston Čerčil je preuzeo je ulogu mentora, pomažući Elizabeti da se snađe i nauči da reaguje u raznim situacijama.

U svojoj najnovijoj knjizi "Vinston i Vindzori" biograf Endru Morton otkriva kako je Čerčil primetio jednu od njenih navika.

"Primetio je jednu kraljičinu naviku. Kada bi donela odluku, pogledala bi kroz prozor nekoliko sekundi, a zatim bi se, takoreći, vratila u sobu i objavila svoju odluku“, naveo je Morton.

„A Čerčil je rekao da je uvek donosila pravu odluku“, dodaje on.

Morton veruje da je Čerčil prepoznao da mlada kraljica, uprkos svom neiskustvu, ima sve potrebne kvalitete.

„Verovao je da ima pravi temperament“, navodi biograf.

„Imala je temperament birokrata, ali glamur kraljice. Dakle, bila je veoma čvrsta u nekim svojim stavovima i prilično tvrdoglava, a Čerčil je to poštovao“, istakao je Morton.

Gledanje kroz prozor nije bio njen jedini tajni signal.

Kraljica je često koristila svoju Launer torbicu da signalizira da je završila sa razgovorom. Prebacujući tašnu iz jedne ruke u drugu, signalizirala bi svom osoblju da je vreme da je diskretno izvuku iz situacije.

- Bilo bi veoma neprijatno da razgovarate sa kraljicom i vidite kako tašna prelazi iz jedne ruke u drugu - rekao je kraljevski istoričar Hugo Vikers za časopis People.

. Međutim, istakao je da se to uvek radilo suptilno. „To bi se uradilo veoma lepo“, rekao je Vikers. „Osoblje bi prišlo i reklo: 'Gospodine, neko bi voleo da vas upozna.'

Ako bi hitno želela da napusti događaj, kraljica bi okretala prsten na ruci.

Da bi prekinula sastanke sa premijerom ili drugim posetiocima u palati, koristila je skrivenu zujalicu. Njen pritisak je bio signal osoblju da uđe u sobu i isprati gosta, čime bi se sastanak elegantno završavao, piše People.

Autor: Iva Besarabić