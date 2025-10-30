AKTUELNO

ISKRENO OGLAŠAVANJE ŽELJKA MITROVIĆA: 'Nikada mu se nisam zahvalio za pesmu o meni!'

Mitrović je poslao emotivnu poruku bivšem prijatelju i muzičaru grupe MONX, priznavši da ga smatra jednim od najtalentovanijih ljudi na našim prostorima.

Željko Mitrović, osnivač i vlasnik ružičaste imperije, ponovo je izazvao pažnju javnosti iskrenom objavom na Instagramu. Ovaj put, Mitrović se osvrnuo na pesmu "Između dva sveta" koju je nekadašnji prijatelj i saradnik, Đorđe Miljenović – Skaj Vikler, iz grupe MONX, posvetio upravo njemu.

"Nikada se nisam zahvalio Vikleru na ovoj pesmi o meni! Sada ne komuniciramo, a ja mu nisam rekao da stvarno mislim da je svakako jedan od najtalentovanijih ljudi na ovim našim prostorima! HVALA Vikiju i ostalim članovima grupe MONX!" - napisao je Mitrović.

Ova iskrena poruka, kojom Mitrović pokazuje poštovanje i zahvalnost prema muzičarima iz MONX-a, podsetila je mnoge na njihov zajednički rad i prijateljstvo koje je obeležilo deo domaće muzičke scene.

Grupa MONX, poznata je po jedinstvenom spoju roka, popa i fanka, a njihova pesma o Željku Mitroviću ostala je upamćena kao jedna od najzanimljivijih numera domaće produkcije tog perioda.

Podsećanja radi - Mitrović, frontmen benda MONX, prihvatio je interesantnu opkladu i izazov od strane muzičke zajednice Srbije - da za 30 nedelja napiše, isproducira i snimi videe za 30 pesama. Što se i obistinilo, a pesma "Između dva sveta" bila je dvadeset druga po redu.

Prvi čovek ružičaste televizije sa svojim bendom fanovima pop-fank podario je numeru na koju bez greške može da bude ponosan. Pesma “Između dva sveta”, koju je stvorio Đorđe Miljenović – Skaj Vikler, nastala je kao svojevrstan omaž jednoj specifičnoj i plodonosnoj saradnji sa Željkom Mitrovićem. Njihovo upoznavanje i sudar svetova dva vrhunska kreativca i muzičara, kao njihove energije proizvela je bezvremenski hit benda MONX.

Mitrovićeva objava mnoge je dirnula jer pokazuje da, uprkos prekidu komunikacije, umetničko poštovanje i emocija ipak ostaju.

Autor: S.Paunović

