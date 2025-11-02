Nakon teških godina, princ Vilijam i Kejt Midlton započeli novo životno poglavlje

Razlog zbog kog su se princ Vilijam i Kejt Midlton preselili u Adelaide Cottage je bio taj što su hteli da budu što bliže kraljici Elizabeti II.

Princ Vilijam i princeza Kejt Midlton napokon su se skrasili u svom novom domu. Kraljevski par s troje dece, princem Džordžom (12), princezom Šarlot (10) i princem Luijem (7), preselio se u imanje Forest Lodge u Vindsoru.

Ovo je njihova druga selidba u tri godine. Naime, 2022. su se preselili iz Londona u Adelaide Cottage, takođe u Vindsoru, kako bi pobegli od gradske vreve.

Razlog zbog kog su se preselili u Adelaide Cottage je bio taj što su hteli da budu što bliže kraljici Elizabeti II. Nažalost, ona je preminula nedugo nakon toga.

Takođe, u Vindsoru su imali više privatnosti, a i bili su bliže Kejtinoj porodici, koja živi u Baklbariju u Berkširu. Za razliku od palate u glavnom gradu, u Adelaide-u su imali mnogo manje prostora.

Naime, Adelaide Cottage ima četiri spavaće sobe, a u Kensingtonu su imali čak njih 20. U tom periodu im je odgovarao znatno manji dom jer su svojoj deci hteli da priušte prizemniji, skromniji odgoj.

Autor: Jovana Nerić