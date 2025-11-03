MELANIJA OTKRILA U ČEMU SPAVA TRAMP I SVI SU U ČUDU: Zbog jedne stvari niko ne voli da putuje sa njim, a on na pragu 9. decenije

Melanija Tramp otkrila u čemu spava Donald Tramp i koliko sna mu je dovoljno.

Mnogi bi da saznaju što više detalja o američkom predsedniku Donaldu Trampu, pa ih je Melanija Tramp počastila pravom pikanterijom.

Prva dama SAD Melanija Tramp podelila je sa javnošću detalje iz spavaće sobe. Donald Tramp koji će 14. juna naredne godine proslaviti 80. rođendan, hvalio se tokom svog prvog mandata (2017 - 2021) da spava samo četiri do pet sati dnevno.

Melanija Tramp se tokom prošlogodišnje kampanje, gostujući u emisiji The Five na Fox News, nadovezala na tu priču.

"Ne spava mnogo", poručila je pa objasnila: "Mislim, naravno - spava". Voditelj Greg Gutfeld pitao ju je da li Tramp nosi pidžamu u krevetu, a ona je kratko odgovorila kroz osmeh: "Ne".

Domaćin emisije insistirao je da Melanija otkrije još detalja, ali je ona gestikulacijom pokazala da o tome neće pričati, pa su mnogi zaključili da njen muž spava go.

Prošlog meseca je novinarka CNN - a Kejtlin Kolins pričala o Trampovim navikama spavanja pa je otkrila najiritantniji deo putovanja sa američkim predsednikom, avionom Air Force One.

"Imala sam izvor koji je rekao da nikada ne želite da bude u avionu Air Force One na putovanju, a ja sam pitala: "'Zašto?". Pomislili biste da želite da budete u centru moći, blizu Trampa", rekla je u podkastu Trading Secrets. A onda navela razlog:

"On ne spava na tim putovanjima i, recimo, idete u Aziju ili negde, a to je nekako jedino vreme kada ćete spavati pre nego što krenete na ovo putovanje, ali Tramp je uvek budan i razgovara".

Kako je dodala, Tramp tokom putovanja budi osoblje jer želi da priča sa njima. "Pozvaće pospane članove osoblja u svoju kancelariju u trenucima kada je ostatak aviona mračan, nestrpljiv da raspravlja o svojim nadolazećim sastancima ili osmisli odgovor na nešto što je video u medijima".

Donald Tramp drži ovakav tempo sa 79 godina, pa mu neki i zavide.

Autor: Jovana Nerić