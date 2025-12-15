PROVODILI VIKENDE U VILI 'ZLATNI BREG' Srpska glumica zavrtela mozak Slobi Miloševiću, nije znao šta ga je snašlo: Afera bila teška 2 miliona, Mira poslednja saznala (FOTO)

Otkrijte detalje o navodnoj aferi Slobodana Miloševića sa poznatom glumicom , političkim intrigama i kako je taj susret otkrio zavere protiv bivšeg predsednika Srbije

Karijera Slobodana Miloševića, bivšeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, bila je obeležena brojnim kontroverzama, skandalima i političkim turbulencijama. Njegovo ime često je bilo u centru pažnje medija, a neki događaji i glasine toliko su intrigirali javnost da su kasnije čak preneti i na filmsko platno. Među mnogobrojnim pričama koje su se vezivale za njegov privatni život, posebno se izdvajala navodna afera sa popularnom glumicom.

Brak i privatni život Miloševića

Slobodan Milošević bio je u braku sa Mirom Marković, koja je bila jedna od najuticajnijih figura u njegovom životu. Njihov brak važio je za stabilan, ali u javnosti se često spekulisalo o „izletima“ bivšeg predsednika. Prema nekim izvorima, Milošević je tokom druge polovine osamdesetih godina bio posebno zainteresovan za izvesnu glumicu, koja ga je, prema beleškama obaveštajnih službi, podsećala na njegovu suprugu u mlađim danima.

Obaveštajna beleška i operativni izveštaji

Zvanične beleške službi iz tog perioda otkrivaju detalje koji dodatno komplikuju ovaj deo Miloševićeve biografije. Prema izveštajima operativaca, Milošević je „bukvalno izgubio glavu“ za glumicom. Izveštaji sugerišu da je njen izgled i ponašanje bili dovoljni da privuku bivšeg predsednika, a službe su pažljivo dokumentovale svaki njegov kontakt sa njom.

Beleška iz 1988. godine navodi da je Milošević u tom periodu ostvario kontakt sa glumicom uz pomoć Ivana Stambolića, svog tadašnjeg političkog mentora. Stambolić, koji je kasnije postao njegov politički protivnik, organizovao je susret, a prema izvorima iz tajnih službi, Milošević i glumica proveli su ceo vikend u vili „Zlatni breg“ kraj Smedereva, poznatoj letnjikovcu porodice Obrenović.

Vikend u vili „Zlatni breg“

Prema svedočenjima tada visokopozicioniranih članova službi, za ovaj susret znalo je bukvalno nekoliko ljudi iz Miloševićevog najužeg okruženja. Čak ni Mira Marković nije bila svesna događaja koji su se odvijali iza njenog leđa. Vikend proveden u vili, kako beleške sugerišu, bio je diskretan i dobro čuvan, bez ikakvih javnih incidenata.

Izvor iz obaveštajnih krugova napominje: „Neću da grešim dušu i kažem da su Milošević i ona nešto imali. Tačno je da su proveli vikend zajedno, međutim, čak ni mi u službi nismo saznali šta su radili i o čemu su razgovarali.“

Slučaj koji je otkrio zavere

Iako su detalji susreta ostali privatni, upravo zahvaljujući njoj, Milošević je navodno raskrinkao jednu političku zaveru. Operativci tvrde da je preko glumice otkrivena grupa koja je planirala njegovo rušenje, uključujući zaplenjena sredstva – dva miliona nemačkih maraka koja su bila spremna za finansiranje te operacije.

Glumica je tada bila u vezi sa šefom kabineta admiral Branka Mamule, što je služilo kao most između Miloševića i informacija koje su mu omogućile da razotkrije planirane akcije protiv njega. Beleške jasno ukazuju na to da je glumica igrala ključnu ulogu u ovom političkom „potezu“ – iako je njen lični odnos sa Miloševićem ostao nejasan.

Dok mnogi detalji ostaju neprovereni i stroga tajna, dostupne beleške i svedočenja pokazuju kako su lične sklonosti i kontakti bivšeg predsednika mogli imati direktan uticaj na političke događaje i razotkrivanje zavera.

Bez obzira na to da li je reč o stvarnom romantičnom odnosu ili samo političkom manevru, ova priča ostaje deo bogate i kontroverzne biografije Slobodana Miloševića.

Autor: D.Bošković