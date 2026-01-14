Baletski gala koncert za Crveni krst Vojvodine

Povodom obeležavanja 150 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbije, pod visokim pokroviteljstvom predsednice Pokrajinske vlade Vojvodine Maje Gojković, u Srpskom narodnom pozorištu će 8. februara biti izveden Baletski gala koncert.

Program čine najpoznatiji delovi klasičnog repertoara, ali i komadi savremenih koreografa u izvođenju prvaka i solista Baleta Srpskog narodnog pozorišta. Posebni gosti ove večeri biće zvezde Baleta Mađarske državne opere iz Budimpešte – Marija Jakovljeva i Luis Skrivener.

Crveni krst je u našoj zemlji osnovan 6. februara 1876. godine i predstavlja jednu od najstarijih i najuglednijih humanitarnih organizacija. Tokom svoje istorije, bio je uz građane u najtežim trenucima – u vreme ratova, prirodnih nepogoda, epidemija i društvenih kriza, ali i u svakodnevnoj brizi za najugroženije. Vođen principima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnog rada i jedinstva, Crveni krst je kroz generacije gradio poverenje javnosti i razvijao snažnu mrežu zaposlenih, volontera i saradnika širom zemlje.

Obeležavanje jubilieja Crvenog krsta u Vojvodini, uz svečani baletski koncert, dobra je prilika da se oda priznanje svima koji su svojim znanjem i vremenom utkali deo sebe u rad ove organizacije, ali i da se potvrdi trajna opredeljenost jednoj misiji. Prihod od ulaznica je namenjen Crvenom krstu i onima kojima je pomoć najpotrebnija, sa idejom da baletski gala koncert postane dobra tradicija.

Rođena 1986. godine, Marija Jakovljeva je svoje profesionalno obrazovanje započela na čuvenoj Baletskoj akademiji Vaganova u Sankt Peterburgu, gde je i diplomirala. Prvi profesionalni angažman dobila je u Marijinskom teatru 2004. godine, nakon čega je 2005. godine postala solistkinja Bečke državne opere. U tom ansamblu se zadržala sve do 2022. godine, kao prva solistkinja, a zatim i prvakinja, uspevajući paralelno da gradi svoju međunarodnu karijeru. Prvakinja Baleta Mađarske državne opere u Budimpešti postala je 2022. godine, a 2025. godine proglašena je zvezdom. Tokom bogate karijere ostvarila je veliki broj vodećih uloga u klasičnom i savremenom repertoaru. Tumačila je glavne uloge u baletima “Labudovo jezero”, “Don Kihot”, “Manon”, “Uspavana lepotica”, “Dama s kamelijama”, “Romeo i Julija”, “Žizela”, “Onjegin”, “Spartak”, “Krcko Oraščić”, “Rajmonda”… Posebno mesto u njenom umetničkom opusu zauzimaju solističke i partnerske deonice u delima Žorža Balanšina, Džona Kranka, Keneta Makmilana, Rudolfa Nurejeva, Rolana Petija, Vilijama Forsajta, Jiržija Kilijana, Hansa van Manena, Džeroma Robinsa, Dejvida Dovsona… Za ulogu u Balanšinovim “Rubinima” bila je nominovana za prestižnu nagradu Prix Benois de la Danse 2011. godine. Dobitnica je nagrade Najbolji umetnik na festivalu Preimio Capri Danza 2016. i 2024. godine, priznanja Udruženja mađarskih umetnika 2025. godine, kao i nagrade za Izuzetan doprinos kulturi u Mantovi 2025. godine. Master studije iz oblasti baletske pedagogije završila je 2022. godine na Akademiji za muziku, igru i likovne umetnosti u Plovdivu. Marija Jakovljeva važi za umetnicu izuzetne tehničke sigurnosti, snažnog scenskog autoriteta i izražene interpretativne dubine, sa karijerom koja se oblikovala na najznačajnijim evropskim scenama.

Luis Skrivener je svoje profesionalno obrazovanje stekao je na prestižnoj Kraljevskoj baletskoj školi u Londonu, koju je pohađao od 2012. do 2020. godine. Tokom školovanja je razvio snažnu tehničku osnovu, izraženu scensku sigurnost i visoku interpretativnu preciznost, što je postalo jedno od ključnih obeležja njegovog umetničkog profila. Član Baleta Mađarske državne opere postao je 2020. godine, gde se vrlo brzo izdvojio kao jedan od najistaknutijih umetnika svoje generacije. Status soliste stekao je u sezoni 2023., da bi već 2024. godine bio unapređen u zvanje prvog soliste, a od 2025. godine nosi titulu prvaka. Za svoj rad nagrađivan je brojnim priznanjima. Na repertoaru Baleta Mađarske državne opere ostvario je niz glavnih uloga u baletima “Romeo i Julija”, “Manon”, “Ukroćena goropad”, “Labudovo jezero”, “Majerling”, “Don Kihot”, “Krcko Oraščić”, “Bajadera”, “Kopelija”… Luis Skrivener se ističe snažnim scenskim prisustvom, izraženom muzikalnošću i sposobnošću da objedini visoku tehničku zahtevnost sa snažnom dramskom interpretacijom, čime se svrstava među najznačajnije umetnike svoje generacije u okviru evropskih baletskih ansambala.

