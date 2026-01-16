Beogradska filharmonija nastupila u Indiji: Stajaće ovacije, rođendanska pesma i brojna iznenađenja na prvom koncertu Mehti u čast (VIDEO)

Koncertu je prethodila svetska premijera dokumentanog filma o Mehti i Beogradskoj filharmoniji Borisa Miljkovića, a veče se završilo svečanim prijemom u istorijskom zdanju Tadž Mahal Palas.

Zubin Mehta, Pinkas Cukerman i Beogradska filharmonija održali su nastup za pamćenje u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost Mumbaja, 15. januara 2026. Prvim od dva zakazana koncerta u Mumbaju, pod palicom najvećeg dirigenta današnjice, započeta je proslava njegovog 90. rođendana koji će obeležiti svetsku muzičku javnost tokom 2026. godine. Koncertu je prethodila svetska premijera dokumentanog filma o Mehti i Beogradskoj filharmoniji Borisa Miljkovića, a veče se završilo svečanim prijemom u istorijskom zdanju Tadž Mahal Palas uz brojna iznenađenja za maestra.

Stajaće ovacije odzvanjale su dvoranom Nacionalnog centra uz divljenje mnogobrojne publike velikom maestru čija je karijera zadužila ne samo jednu epohu već čitave generacije muzičara i slušalaca. Mehta se na početku koncerta publici zahvalio na prijemu i Beogradskoj filharmoniji:

„Hvala vam na dobrodošlici, toliko sam srećan što sam ovde zajedno sa Beogradskom filharmonijom, jednom od mojih omiljenih orkestara. Želim da im uputim dobrodošlicu i iskrenu zahvalnost što će biti podrška mladima iz muzičke škole u okviru Fondacije Meli Mehta u izvođenju Bartokovih „Rumunskih igara“.

Brilijantno izvođenje mladih muzičara iz Indije, rame uz rame sa iskusnim filharmoničarama iz Srbije, bilo je dirljivo otvaranje koncerta kao presek Mehtine misije da spaja različite kulture u deljenju i prenošenju muzičkog znanja.

Oficijalni deo programa je započeo spektakularnim nastupom jednog od najvećih violinista današnjice Pinkasa Cukermana i višedecenijskog prijatelja Zubina Mehta. Izvođenje Mocartovog Koncerta u A duru bilo je odraz bliskosti i muzičkog zajedništva između Cukermana, Mehte i Beogradske filharmonije sa kojom je violinista nedavno u Beogradu započeo jaku muzičku vezu.

Sa svojim omiljenim orkestrom, maestro je trijumfalno završio koncert uz Betovenovu Eroiku nakon čega je usledilo iznenađenje. Filharmoničari su Mehti odsvirali rođendansku pesmu, uz pljusak balona sa svoda dvorane. Koncertni deo večeri završio se darivanjem jasminovom malom koju su mladi muzičari iz Indije stavili oko vrata Mehti i filharmoničarima kao znak poštovanja, časti i blagoslova.

Za publiku Nacionalnog centra, uoči koncerta je priređena svečana premijera dokumentarnog filma „Da capo“ o Mehti i Beogradskoj filharmoniji, autora Borisa Miljkovića. Publiku je u film uvela Jelena Milašinović, PR menadžerka i producentkinja filma koji govori o samom početku Mehtine karijere vezane za Beograd i njegovom dubokom vezom sa Filharmonijom. Publika u Mumbaju je emotivno reagovala na film uz duboku počast što je međunarodna premijera bila upriličena upravo u Mehtinom rodnom mestu.

Veče je krunisano svečanom večerom u impresivnom Tadž Mahal Palasu, istorijskim simbolom Mumbaja i oličenjem njegove kosmopolitske duše. Pored Mehte i supruge Nensi, počasni gosti su bili violinista Pinkas Cukerman, pijanista Lang Lang i ceo orkestar Beogradske filharmonije uz predstavnike stvetskog džet-seta. Nakon dirljivh govora i rođendanskih želja koje su Cukerman i Lang Lang uputili Mehti, Filharmoničari su Mehtu obradovali ajvarom i iznenadili ga vokalnim bravurama Ksenije Milošević i virtuoznim izvođenjem Niške banje u Sedlarovom aranžmanu kao odgovor na gostoprimstvo u slavu kulturne raskoši.

