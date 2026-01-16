SVETSKI SPEKTAKL U SRCU BEOGRADA: Teatar Odeon otvara vrata nakon praznika – evo šta vas čeka do kraja januara! (VIDEO)

Nakon kratke praznične pauze, najmoderniji digitalni teatar u regionu, Teatar Odeon, ponovo otvara svoja vrata za publiku.

Sezona se nastavlja u velikom stilu – izvođenjem kultnog mjuzikla „Lucifer“, koji je na repertoaru već 23. januara u 19:30 časova.

Gostujući na televiziji Pink, glumci Miljana Popović i Mladen Popović otkrili su planove za nastavak sezone i pozvali publiku da uživa u jedinstvenom audio-vizuelnom iskustvu koje nudi ovo pozorište.

„Lucifer“ – Autorsko delo Željka Mitrovića koje pomera granice

Miljana Popović, koja u ovom komadu tumači ulogu medicinske sestre, istakla je da je reč o projektu koji se ne viđa svakog dana.

„To je autorsko delo Željka Mitrovića, koji potpisuje i režiju. Predstava koristi apsolutno sve tehničke mogućnosti našeg teatra. Muzika je zasnovana na hitovima Olivera Mandića, a sve se izvodi uživo – pevamo 'lajv'. Lu je spektakl kakav trenutno nema nigde drugde da se vidi“, poručila je Miljana.

Mladen Miljković, koji u istom mjuziklu igra Mamona, dodao je da je Teatar Odeon doneo svetske standarde u Beograd.

„Gledao sam evropske mjuzikle i sa ponosom mogu da kažem da mi zaista imamo čime da se pohvalimo. Ovaj muzičko-scenski spektakl je svetski nivo donet u naš grad zahvaljujući Željku Mitroviću“, naglasio je glumac.

Repertoar do kraja januara

Glumci su najavili bogat program za drugu polovinu meseca, koji obuhvata hit predstave za sve generacije:

23. januar: „Lucifer“ (19:30h)

25. januar: „Ivica i Marica“ (Mladen Popović u ulozi Ivice)

29. januar: „Pogledaj dom svoj, anđele“ (U kojoj Miljana igra Stašu)

31. januar: „Pepeljuga“

Specijalne pogodnosti za penzionere

Pored najave predstava, glumci su podsetili publiku da se sve informacije o terminima i ulaznicama mogu pronaći na zvaničnom sajtu teatarodeon.rs, kao i na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok.

Posebno je naglašena i akcija za penzionere: svi seniori koji kartu kupe direktno na blagajni pozorišta ostvaruju popust od 50 odsto, čime Teatar Odeon nastavlja da približava umetnost i najmoderniju tehnologiju svim generacijama.

Autor: Dalibor Stankov