OBJAVLJENA PRVA FOTOGRAFIJA NOVE LARE KROFT: Nakon Anđeline Džoli OVA lepotica je dobila čuvenu ulogu (FOTO)

Prime Video je objavio prve službene fotografije iz nadolazeće igrane serije Tomb Rajder.

Na njima je Sofi Tarneru ulozi kultne Lare Kroft. Snimanje je trenutno u toku, a serija se zasniva na popularnoj franšizi video-igara.

PRIME Video projekat je odobrio u maju 2024. godine, a u novembru iste godine potvrđeno je da Tarner preuzima glavnu ulogu, piše (Variety).

Glumačka postava i kreativni tim

Tarner je najnovija glumica koja tumači Laru Kroft. Pre nje, lik su na filmu igrale Anđelina Džoli (u dva filma) i Alisija Vikander (u jednom). U seriji, uz Tarner, glume Martin Bob-Semple, Sigorni Viver, Džejson Ajzeks, Džek Banon, Džon Hefernan, Bil Paterson, Paterson Džozef, Saša Lus, Žulijet Motamed, Selija Imri i Avgust Vitgenštajn.

Seriju potpisuje Fibi Valer-Brijd, koja je autorka, scenaristkinja i izvršna producentkinja. Čad Hodž je izvršni producent zajedno sa Valer-Brijd, dok Džonatan van Tulekeken režira i takođe je među izvršnim producentima.

Nasleđe franšize

Prva igra Tomb Raider izašla je 1996. godine, a Lara Kroft je brzo postala jedna od najprepoznatljivijih akcijskih junakinja. Poslednja velika igra, Shadow of the Tomb Raider, objavljena je 2018. godine, dok su neki stariji naslovi tokom godina dobili remaster izdanja. Najavljene su i dve nove igre: Tomb Raider: Legacy of Atlantis i Tomb Raider: Catalyst, planirane za 2026. i 2027. godinu.

Autor: Iva Besarabić