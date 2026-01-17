Princ Vilijam je budući kralj, ali OVA stvar u kući mu je STROGO ZABRANJENA: Palata ima jasna pravila

Princ Vilijam neće moći da koristi svoj omiljeni električni skuter za vožnju po imanju oko nove kuće Forest Lodž, pošto je to zabranjeno pravilima koja važe na tom području, prenose danas britanski mediji.

Budući kralj je krajem prošle godine preselio svoju porodicu u novi dom koji će, kako je naveo, biti njihov zauvek, ali je princu rečeno da mora da prestane da radi ono što voli, a to je da vozi skuter po imanju, preneo je "Miror".

Princ od Velsa nije krio svoju ljubav prema korišćenju dvotočkaša i često je viđan kako na ovom električnom uređaju kruži po ogromnom imanju zamka Vindzor od 4.800 hektara, svog ranijeg doma, navodi list.

Vilijam sada, međutim, neće moći da se vozi po novom imanju svoje porodice zbog striktnih propisa i zabrane korišćenja motornih vozila.

Forest Lodž se nalazi unutar ogromnog Vindzorskog velikog parka, u kojem nije dozvoljen motorizovani prevoz.

Prema strogim pravilima parka, putevi su rezervisani za stanovnike i radnike imanja, kao i za bicikliste.

Kako se navodi, svi ostali oblici motorizovanog prevoza nisu dozvoljeni, uključujući električne trotinete i hoverborde.

Izvor lista "San" je otkrio da je Vilijam spreman da prebrodi ovaj veliki udarac i poštuje pravila.

“Vilijam je voleo da koristi svoj električni trotinet za kretanje po imanju zamka jer nije bilo zabrane. Ali, naravno, više je nego spreman da se pridržava pravila o električnim trotinetima u Vindzorskom velikom parku“, kazao je izvor.

Princ Vilijam i princeza Kejt preselili su se u Forest Lodž u Vindzorskom parku krajem 2025. godine, jer su želeli veću rezidenciju, koja ima osam spavaćih soba.

Autor: Iva Besarabić