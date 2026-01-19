ESTRADNA BOMBA U NAJNOVIJEM 'AMI G SHOW'-u: Raskidi, nove ljubavi, teške borbe i veliki hitovi – Ognjen Amidžić okuplja zvezde regiona!

Od Minine nove romanse i Slađine životne prekretnice, do Ćanine borbe i Isakovog muzičkog puta – utorak u 22h rezervisan je za TV PINK!

U utorak 20. januara u najgledanijoj late night emisiji "Ami GShow" u dobro poznatom terminu – uživo od 22 časa na TV PINK,autor i voditelj Ognjen Amidžić okupio je neverovatnu ekipu muzičkihgostiju koja garantuje odličnu zabavu kraj velikih ekrana. U studiju uŠimanovcima rame uz rame naćiće se Emir Đulović, Sara Mandić, Ćana, MinaKostić, Kasper i Isak Šabanović.

Emir Đulović, bosansko-hercegovački pop-folk pevač proslavio se duetom “Cipele” sa Andreanom Čekić sa kojom je imao kasnije nesuglasice, a karijeru je započeo vrlo mlad – sa samo 15 godina pobedio je u bosanskom talent šouu. On će publici približiti svoje muzičko obrazovanje, objasniti svoj put od mladog talenta do regionalno poznatog umetnika, a otkriće sve i o novim projektima i planovima.

Slađa Mandić, bosansko-hercegovački pop-folk pevačica publici je prepoznatljiva kao istaknuta učesnica domaćeg muzičkog takmičenja. Dugo je bila u braku sa MMA borcem, sa kojim ima dva sina. Par je bio u centru pažnje medija zbog njihove veze i različitih izazova koja je imala. Slađa će govoriti kako se oseća nakon razvoda, kako je gradila stil i šta joj je muzika značila kroz godine, kao i o tome kako pronalazi snagu da gradi svoj put.

Folk pevačica Stanojka Mitrović – Ćana, na estradi je poznata kao neko ko ne pravi skandale, već se fokusira na muziku i vezu sa publikom. Obzirom na bogatu i plodonosnu karijeru i to da je stekla status vrlo tražene pevačice i u regionu i u dijaspori, Ćana će pričati kako je kao tinejdžerka počela da peva ukafanama i restoranima, i kako je njena ljubav prema muzici vodila kroz godine.Podeliće iskustvo sa teškom bolešću i kako je prevazišla, kao i poruke koje biposlala ljudima koji se suočavaju sa sličnim životnim izazovima. Otkriće i kakoje uspela da gradi karijeru fokusirajući se na muziku i poštovanje publike, ane na medijske kontroverze.

Par koji intrigira region – Mina Kostić i njen novi partner Mane Ćuruvija Kasper, dolaze ovog utorka kod Ognjena gde će sa njim razgovarati o početku njihove ljubavne veze, šta ih je spojilo, kako doživljavaju jedno drugo, kako jeizgledao njihov prvi nesporazum, ko je tvrdoglaviji, a ko popušta, kako reagujuna komentare i predrasude i kako vide svoju vezu za par godina.

Isak Šabanović, pevač koji je svojim šarmom i vokalom osvojio publiku širom regiona, ispričaće kako je izgledao njegov put od lokalnih nastupa do estrade. Objasniće kako bira svoj repertoar i da li ima pesme ili stilove koji ga posebnoinspirišu, kao i kako balansira javni život i privatnost, kako se nosi sakomentarima i očekivanjima publike.

Sjajna noć je pred nama. Ognjenovi gosti obećavaju dobru pesmu i zabavne razgovore koji će osvežiti ovaj utorak veče. Naravno, tu su i neizostavne igrice – te je dobar provod zasigurno zagarantovan. Nepropustite najnoviji “Ami G Show” ovog utorka u 22h samo na TV PINK.

Autor: S.Paunović