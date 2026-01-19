EKSKLUZIVNO: Film 'Melania' stiže u bioskope 30. januara – neviđeni uvid u život prve dame!

Svetska publika će od 30. januara imati priliku da pogleda dokumentarno ostvarenje koje već izaziva ogromnu pažnju. Film „MELANIA“, u produkciji Amazon MGM Studios, pruža dosad neviđeni uvid u 20 ključnih dana koji su prethodili predsedničkoj inauguraciji 2025. godine — i to direktno iz perspektive prve dame, Melanije Tramp.

Zakoračite u svet Melanije Tramp dok koordinira složene planove za inauguraciju, snalazi se u izazovima tranzicije Bele kuće i priprema svoju porodicu za povratak u prestonicu Sjedinjenih Američkih Država.

Povratak na najmoćniju poziciju

Uz ekskluzivne snimke sa ključnih sastanaka, beleženje privatnih razgovora i kadrove iz dosad neviđenih okruženja, film donosi priču o povratku gospođe Tramp u jednu od najuticajnijih uloga na svetu. Dokumentarac nudi jedinstvenu priliku da vidite kako izgleda priprema za istorijski trenutak iza zatvorenih vrata.

Izjava prve dame Melanije Tramp:

povodom premijere filma, Melanija Tramp je izjavila:

„Istorija se oblikuje tokom dvadeset dana mog života uoči inauguracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Po prvi put, svetska publika je pozvana u bioskope kako bi svedočila ovom prelomnom poglavlju — intimnom, nefiltriranom uvidu u moj put, dok usklađujem porodični život, poslovne obaveze i filantropiju na izuzetnom putovanju prema ulozi prve dame Sjedinjenih Američkih Država.“

