Zavijao je poput ranjene životinje, a kad je video njeno telo umalo se srušio: Ovako je kralj Čarls reagovao na Dajaninu smrt

Kako je princ Čarls reagovao na tragičnu smrt princeze Dajane 1997. godine? Potresna svedočenja otkrivaju njegovu bol, suze i borbu za dostojanstvenu sahranu.

Uprkos burnom braku i iskrenim ispovestima princeze Dajane u čuvenom BBC-jevom intervjuu za emisiju Panorama, koji je izazvao veliko poniženje britanske monarhije, princ Čarls, današnji kralj Čarls III, bio je potpuno zatečen kada je 31. avgusta 1997. godine stigla vest o njenoj teškoj saobraćajnoj nesreći i tragičnoj smrti.

Princeza Dajana, koja je u tom trenutku imala samo 36 godina, poginula je u Parizu, nakon što su je paparaci jurili velikom brzinom i potisnuli u tunel. Prema navodima izvora bliskih kraljevskoj porodici, Čarlsa je vest o njenoj smrti duboko potresla i ispunila neizmernom tugom.

Novinarka i autorka Tina Braun u svojoj knjizi Hronike o Dajani detaljno je opisala psihičko stanje princa Čarlsa u tim trenucima.

Kako prenosi magazin Town and Country, Braun je napisala:

„Bio je apsolutno očajan. Potpuno se raspao. U istom trenutku je shvatio da će ovo biti užasna tragedija i da će on biti okrivljen, da će oni biti okrivljeni, za Dajaninu smrt.“

Slično svedočenje izneo je i Kristofer Andersenu knjizi Kralj: Život Čarlsa III (King: The Life of Charles III), gde navodi da je princ pobeleo i počeo da se trese čim je čuo vest.

„Iz njega se oteo krik bola, spontan i iz srca. Zaposleni u palati su utrčali u njegovu sobu i zatekli ga kako se srušio u fotelju, nekontrolisano plačući“, napisao je Andersen.

„Zavijao je kao ranjena životinja“

Andersen dalje dodaje da je Čarls, kada mu je vest prvi put saopštena telefonom, reagovao krajnje emotivno:



„Zavijao je poput ranjene životinje.“

Autor otkriva i potresne detalje iz Pariza, gde je princ doputovao iz zamka Balmoral u Škotskoj kako bi Dajanino telo vratio u Englesku.

„Kada je prvi put ugledao njeno telo, umalo se onesvestio. Medicinska sestra koja je bila prisutna rekla mi je da se zanjihao unazad, kao da ga je pogodila neka nevidljiva sila“, navodi Andersen.

S obzirom na žestoke bračne sukobe koje su godinama vodili, mnogi su bili iznenađeni intenzitetom njegove reakcije.

„Bio je potpuno devastiran Dajaninom smrću, možda i više nego što je sam očekivao. Čarls je bio slomljen“, zaključuje autor.

Poslednji meseci: mir zbog sinova

Prema pisanju Fox News-a, Kristofer Andersen tvrdi da su princ Čarls i princeza Dajana u njenim poslednjim mesecima života ostavili razlike po strani, fokusirajući se isključivo na dobrobit svojih sinova – prinčeva Vilijama i Harija.

„Čarls je morao da se bori protiv svoje majke, kraljice, i čitavog monarhijskog establišmenta kako bi osigurao da Dajana dobije sahranu kakvu zaslužuje“, naveo je Andersen.

Autor: D.Bošković