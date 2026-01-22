Konačno objavljene nominacije za Oskara: Ovo su najveći favoriti za prestižnu nagradu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Danny Moloshok/Invision/AP | |

Oskar 2026. bliži se velikim koracima, a nominacije su konačno objavljene!

U fokusu su filmovi koji su obeležili proteklu godinu, od političkih trilera i horora, do animiranih i dokumentarnih ostvarenja. Pogledajte ko se bori za prestižne zlatne statue u svakoj kategoriji.

Najbolji film

Bugonija (Bugonia)

F1 (F1)

Frankenštajn (Frankenstein)

Hamnet (Hamnet)

Marti Veličanstveni (Marty Supreme)

Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Tajni agent (The Secret Agent)

Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Grešnici (Sinners)

Snove o vozovima (Train Dreams)

Najbolji glumac

Timoti Šalame – Marti Suprim (Marty Supreme)

Leonardo Dikaprio – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Itan Hok – Plavi mesec (Blue Moon)

Majkl B. Džordan – Grešnici (Sinners)

Vagner Moura – Tajni agent (The Secret Agent)

Najbolja glumica

Džesi Bakli – Hamnet (Hamnet)

Rouz Birn – Da sam imala noge, šutnula bih te (If I Had Legs I’d Kick You)

Kejt Hadson – Pesma otpevana u plavo (Song Sung Blue)

Renate Reinsve – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Ema Stoun – Bugonija (Bugonia)

Najbolji sporedni glumac

Benisio del Toro – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Džejkob Elordi – Frankenštajn (Frankenstein)

Delroj Lindo – Grešnici (Sinners)

Šon Pen – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Stelan Skarsgord – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Najbolja sporedna glumica

El Faning – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lileaš – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Ejmi Madigan – Oružje (Weapons)

Vunmi Mosaku – Grešnici (Sinners)

Tejana Tejlor – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Najbolja režija

Kloi Džao – Hamnet (Hamnet)

Džoš Safdi – Marti Suprim (Marty Supreme)

Pol Tomas Anderson – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Joakim Trir – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Rajan Kugler – Grešnici (Sinners)

Najbolji originalni scenario

Plavi mesec (Blue Moon)

Bio je to samo nesrećan slučaj (It Was Just an Accident)

Marti Suprim (Marty Supreme)

Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Grešnici (Sinners)

Najbolji adaptirani scenario

Bugonija (Bugonia)

Frankenštajn (Frankenstein)

Hamnet (Hamnet)

Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Snove o vozovima (Train Dreams)

Najbolji animirani dugometražni film

Arko (Arco)

Elio (Elio)

K-pop lovci na demone (KPop Demon Hunters)

Mala Ameli ili lik kiše (Little Amélie or the Character of Rain)

Zootropolis 2 (Zootopia 2)

Najbolji animirani kratkometražni film

Leptir (Butterfly)

Zimzelen (Forevergreen)

Devojčica koja je plakala bisere (The Girl Who Cried Pearls)

Plan za penziju (Retirement Plan)

Tri sestre (The Three Sisters)

Najbolji igrani kratkometražni film

Mrlja mesara (Butcher’s Stain)

Period drama Džejn Ostin (Jane Austen’s Period Drama)

Dorotin prijatelj (A Friend of Dorothy)

Pevači (The Singers)

Dvoje ljudi koji razmenjuju pljuvačku (Two People Exchanging Saliva)

Najbolji dokumentarni dugometražni film

Rešenje iz Alabame (The Alabama Solution)

Dođi da me vidiš u dobrom svetlu (Come See Me in the Good Light)

Probijanje kroz stene (Cutting Through Rocks)

Gospodin Niko protiv Putina (Mr. Nobody Against Putin)

Savršeni komšija (The Perfect Neighbor)

Najbolji dokumentarni kratkometražni film

Sve prazne sobe (All Empty Rooms)

Naoružan samo kamerom: život i smrt Brenta Renoa (Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud)

Deca više ne postoje: „Bila su i nestala“ (Children No More: “Were and Are Gone”)

Đavo je zauzet (The Devil is Busy)

Savršena neobičnost (Perfectly a Strangeness)

Najbolja montaža

F1 (F1) – Stiven Mirion

Marti Suprim (Marty Supreme) – Ronald Bronstin i Džoš SafdiJedna bitka za drugom (One Battle After Another) – Endi Jurgensen

Sentimentalna vrednost (Sentimental Value) – Olivije Bug

Grešnici (Sinners) – Majkl P. Šover

Najbolji kostim

Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash)

Frankenštajn (Frankenstein)

Hamnet (Hamnet)

Marti Suprim (Marty Supreme)

Grešnici (Sinners)

Najbolja šminka i frizura

Frankenštajn (Frankenstein)

Kokuho (Kokuho)

Grešnici (Sinners)

Mašina za razbijanje (The Smashing Machine)

Ružna polusestra (The Ugly Stepsister)

Najbolja originalna muzika

Bugonija (Bugonia)

Frankenštajn (Frankenstein)

Hamnet (Hamnet)

Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Grešnici (Sinners)

Najbolja fotografija

Frankenštajn (Frankenstein)

Marti Suprim (Marty Supreme)

Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Grešnici (Sinners)

Snove o vozovima (Train Dreams)

Najbolji međunarodni film

Brazil – Tajni agent (The Secret Agent)

Francuska – Bio je to samo nesrećan slučaj (It Was Just an Accident)

Norveška – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Španija – Sirat (Sirât)

Tunis – Glas Hind Radžab (The Voice of Hind Rajab)

Najbolja originalna pesma

„Dear Me“ – iz filma Dajana Voren: Nezaustavljiva (Diane Warren: Relentless)

„Golden“ – iz filma K-pop lovci na demone (KPop Demon Hunters)

„I Lied to You“ – iz filma Grešnici (Sinners)

„Sweet Dreams of Joy“ – iz filma Viva Verdi! (Viva Verdi!)

„Train Dreams“ – iz filma Snove o vozovima (Train Dreams)

Najbolja scenografija

Frankenštajn (Frankenstein)

Hamnet (Hamnet)

Marti Suprim (Marty Supreme)

Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Grešnici (Sinners)

Najbolji zvuk

F1 (F1)

Frankenštajn (Frankenstein)

Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Grešnici (Sinners)

Sirat (Sirât)

Najbolji vizuelni efekti

Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash)

F1 (F1)

Svet iz doba jure: Preporod (Jurassic World Rebirth)

Izgubljeni autobus (The Lost Bus)

Grešnici (Sinners)

Autor: Marija Radić