POZNATA INFLUENSERKA POGINULA U STRAVIČNOM UDESU! Divljala po putu u Slovačkoj pa se zakucala u drvo - Od automobila NIJE OSTALO NIŠTA

Mađarska influenserka Mónika Jákli tragično je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj, u ranim jutarnjim satima između 20. i 21. januara. Nesreća se dogodila pre 4 časa na putu 63, između Nagymeđera i Alistala, kada je njen automobil iz nepoznatih razloga izleteo sa kolovoza.

Prema prvim nalazima, u vozilu je bila sama. Bivši suprug, Gábor Boráros, izjavio je za domaće medije da je moguće da se u trenutku nesreće kretala brzinom i do 180 kilometara na sat, što je moglo doprineti gubitku kontrole.

Lokalni vatrogasni komandir Tibor Hodoši potvrdio je da se automobil u zavoju kretao veoma velikom brzinom pre nego što je sleteo sa puta i udario u drveće pored kolovoza.

Vatrogasci i hitne službe reagovali su odmah po dolasku, ali je 31-godišnja influenserka uprkos pokušajima reanimacije preminula u bolnici u Dunajskoj Stredi.

Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće, dok lokalni mediji navode da je reč o jednom od najtežih incidenata na ovom putnom pravcu u poslednje vreme.

