Tiktoker ubijen na Tajlandu: Policija pronašla njegovo telu u užasnom stanju

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Darko Vojinović ||

Ko Tin Zav Htve, popularna zvezda društvenih mreža iz Mjanmara, pronađen je brutalno pretučen i ubijen u šumi u okrugu Mae Sot na Tajlandu, 20. januara. Imao je samo 25 godina.

Prema pisanju tajlandskog lista Thairath, policija iz stanice Mae Sot dobila je prijavu o telu koje se nalazi na travnatoj površini ispod velikog drveta oko 16 časova. Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli telo mladića koje je bilo teško unakaženo, a zatim ostavljeno u šumi.

Imao skoro milion pratilaca na TikToku

Ko Tin Zav Htve bio je izuzetno popularan na TikToku, gde ga je pratilo više od 947.000 ljudi. Objavljivao je sadržaje iz svakodnevnog života, plesne snimke, kao i video-zapise sa svojim partnerom. Njegovi klipovi redovno su imali desetine i stotine hiljada pregleda.

Uhvaćen jedan osumnjičeni, istraga traje

Načelnik policije stanice Mae Sot, pukovnik Rang Davadung, izjavio je za Thairath da je jedan osumnjičeni uhapšen u vezi sa ubistvom, ali da je istraga i dalje u toku i da se razmatraju sve okolnosti ovog zločina.

Za sada nisu objavljeni detalji o motivu ubistva.

Poslednja objava dan pre smrti

Tiktoker je, prema dostupnim podacima, poslednji put bio aktivan na društvenim mrežama 19. januara, kada je objavio video u kojem peva na plejbek popularne pesme i pokazuje novu majicu.

Nakon što je vest o njegovoj smrti postala javna, ispod tog snimka počele su da se nižu poruke oproštaja i tuge.

„Boli me srce koliko brzo jedan ljudski život može da nestane“, napisao je jedan pratilac.

„Žao mi je. Neka te Bog blagoslovi“, dodao je drugi.

Autor: A.A.

#Tajland

#TikTok

#Ubistvo

