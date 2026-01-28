Ovo je pravo ime Ljube Moljca: Malo ko zna kako se legendarni glumac stvarno zvao

Pravo ime glumca i legendarnog komičara Ljube Moljca bilo je Miodrag Andrić, ali ga niko tako nije zvao.

Legendarni srpski komičar Ljuba Moljac rođen je na današnji dan, 28. januara 1943. godine u Kragujevcu.

Odrastao je na Čuburi u Beogradu. Bio je stalni član Ateljea 212.

U zvaničnim dokumentima bio je upisan kao Miodrag Andrić. Tako ga niko nije zvao, za ceo svet on je bio Ljuba Moljac.

- Meni je to tako normalno kad me ljudi zovu Ljuba Moljac i imam utisak kao i da nemam drugo ime. Tako me zovu i familija, deca - govorio je u jednom intervjuu.

Mnogi su ga poredili sa Basterom Kitonom jer se u "najsmešnijim situacijama nije smejao". Drugi su ga poredili sa američkim komičarem Lenijem Brusom.

Ono što ga je posebno krasilo je i humor na sopstveni račun.

A pred publiku, mimo onih ateljeskih komada, izlazio je sa humorom nabijenim erotikom, što je u Titovoj Jugi bila neka vrsta tabua, a narodu se dopadalo.

I ubrzo je stekao još jedan nadimak, Kralj kaseta, jer snimci njegovih nastupa na audio kasetama prodavali su se kao alva.

Svi su se smejali, a Ljuba je i u najsmešnijim trenucima ostajao krajnje ozbiljan. Ni mimikom, ni brkom, nije pokazivao da se i sam smeje u sebi.

Oženio se Nevenkom, dobili su sina Nenada i ćerku Jelenu. Živeli su na Novom Beogradu, u Nehruovoj ulici.

Voleo je da citira svoju ženu i za sebe kaže da je on ustvari tragikomičar: "Od struka na gore komičar, od struka na dole tragičar".

Ljuba Moljac preminuo je 22. januara 1989. godine, tokom kabaretske predstave "Tri nosketara".

U trenutku kada mu je pozlilo na sceni publika je pomislila da je to samo još jedna više kerefeka koju je toliko puta izvodio.

Na toj turneji bio je sa kolegama po smehu Milovanom Ilićem Minimaksom i Jovom Radovanovićem.

Iako je brzo prevežen u klinički centar u Zagrebu, nije imao šansu da preživi.

Autor: A.A.