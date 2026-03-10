Nova knjiga 'Postoje tišine koje bole' donosi emotivnu priču o majci, ljubavi i čoveku koji je odlučio da ostane svoj

Roman autora Alekse Markovića govori o onim trenucima kada tišina govori više od reči.

Na domaću književnu scenu stiže snažna i duboko emotivna knjiga „Postoje tišine koje bole“, autora Alekse Markovića – priča koja ne ostavlja ravnodušnim i koja već na prvim stranicama osvaja iskrenošću, toplinom i brutalnom životnom istinom.

Ovo nije samo knjiga o ljubavi. Ovo je knjiga o životu.

Kroz snažnu autobiografsku naraciju autor vodi čitaoce kroz detinjstvo ispunjeno porodičnom toplinom, odrastanje u malom mestu gde su vrednosti poput poštenja, zajedništva i dobrote bile temelj svakodnevnog života, ali i kroz trenutke koji su oblikovali njegov karakter – ratne godine, prvu ljubav, prijateljstva, gubitke i borbe koje dolaze kada se čovek suoči sa najvećim strahom: mogućnošću da izgubi one koje najviše voli.

„Postoje tišine koje bole“ donosi priču o porodici, majci koja je bila stub života, ocu koji je donosio sigurnost, i o lekcijama koje se ne uče u školama, već u dvorištima punim cveća, na njivama, u dugim razgovorima i u trenucima kada život stavi čoveka pred najveća iskušenja.

Ono što ovu knjigu izdvaja jeste autentičnost – svaka stranica nosi emociju, svaka rečenica podseća na ono što često zaboravljamo u savremenom svetu: da su ljubav, odanost i porodica najveće vrednosti koje čovek može imati.

Knjiga je namenjena svima koji veruju u snagu emocije, u priče koje menjaju pogled na život i u reči koje ostaju dugo nakon poslednje pročitane stranice.

„Postoje tišine koje bole“ nije samo knjiga – to je iskustvo koje se čita srcem.Od 22.03.2026. knjiga će biti dostupna čitaonima.

Autor: Iva Besarabić