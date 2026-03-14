Tejlor Svift udvostručila bogatstvo za samo dve godine: Nećete verovati koliko je danas 'teška'

Tejlor Svift ušla je u klub milijardera 2023, a u međuvremenu je svoje bogatstvo gotovo udvostručila. Prema najnovijem Forbsovom profilu, pevačica danas vredi oko dve milijarde dolara, čime se učvrstila među najbogatijim muzičarkama sveta.

Veliki deo tog rasta veže se za ogroman uspeh turneje "Eras Tour", u sklopu koje je od marta 2023. do decembra 2024. imala 149 koncerata i zaradila više od dve milijarde dolara bruto prihoda. Forbs je još u oktobru 2023. procenio da je Svift postala prva muzičakra koja je do statusa milijarderke došla najpre zahvaljujući pesmama i nastupima.

Glavni deo bogatstva i dalje dolazi iz muzike

Za razliku od nekih drugih zvezda čije se bogatstvo uveliko oslanja na kozmetičke ili modne poslove, kod Tejlor Svift ključnu ulogu i dalje imaju muzički katalog, tantijeme, striming, turneje i nastupi.Njen muzički katalog je procenjen na oko 900 miliona dolara, dok Forbs u aktuelnom profilu potvrđuje ukupnu vrednost od dve milijarde.

Dodatni zamah njenom bogatstvu dao je i koncertni film "The Eras Tour", kao i ogromna prodaja propratnog merča, koji je godinama jedan od važnih izvora prihoda njenog poslovnog carstva.

Osim muzike, Tejlor Svift godinama ulaže i u nekretnine. Procenjuje se da njen portfelj nekretnina vredi više od 150 miliona dolara, uključujući luksuzne posede u Njujorku, Roud Ajlandu i Beverli Hilsu. Iako joj to nije glavni izvor bogatstva, reč je o važnom delu ukupne finansijske slike.

Pevačica je pritom više puta pokazala i vrlo oprezan poslovni instinkt. Na primer, 2022. se povukla iz sponzorskog ugovora s FTX-om vrednog 100 miliona dolara, poteza koji se posle pokazao izuzetno mudrim.

I dalje među najmoćnijim imenima pop industrije

Najnovija Forbsova procena potvrđuje ono što je već neko vreme jasno, Tejlor Svift odavno više nije samo pop zvezda, nego i jedna od finansijski najmoćnijih osoba u muzičkoj industriji. Njen uspon do dve milijarde dolara posebno je zanimljiv jer počiva pre svega na muzici, nastupima i vlasništvu nad sopstvenim radom.

Autor: D.Bošković