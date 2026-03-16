KOMPLETAN SPISAK DOBITNIKA OSKARA 2026: 'Jedna bitka za drugom' je najbolji film, Majkl B. Džordan glumac godine!

Izvor: Pink.rs

Sinoć je u Holivudu održana 98. dodela Oskara, a apsolutni pobednik večeri je film Pola Tomasa Andersona „Jedna bitka za drugom“.

Iako je film „Grešnici“ (Sinners) bio glavni favorit, osvojio je četiri statue, dok je pobednički film uzeo čak šest nagrada, uključujući onu za najbolji film i režiju.

Glavni dobitnici:

Najbolji film: "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another)

Najbolja režija: Pol Tomas Anderson (Jedna bitka za drugom)

Najbolji glavni glumac: Majkl B. Džordan (Grešnici)

Najbolja glavna glumica: Džesi Bakli (Hamnet)

Najbolji sporedni glumac: Šon Pen (Jedna bitka za drugom)

Najbolji kasting (PRVI PUT DODELJEN): "Jedna bitka za drugom"

Noć je obeležio i istorijski remi u kategoriji kratkog filma, gde su dodeljena čak dva Oskara, kao i oštar humor voditelja Konana O'Brajena koji je pecao zvezde u publici.

Showbiz

97. DODELA OSKARA! Demi Mur izvisila za nagradu, film od ŠEST MILIONA pokupio Oskara, a najbolji glumac je na statuu čekao čak 22 GODINE! (FOTO+VIDEO)

Extra

Ovogodišnju dodelu Oskara karakteriše niz zanimljivosti: Evo i koji rekordi su oboreni

Extra

Oskar 2026 uvodi novu kategoriju: Otkriveno i ko će biti prezenteri, a evo i ko prednjači u nominacijama

Showbiz

GLUMCA KOJI JE OSVOJIO OSKARA OTKRIO NAŠ REDITELJ! Jednu od svojih prvih uloga odigrao je upravo kod NJEGA, a sad je nosilac najprestižnije nagrade!

Ostali sportovi

'ON JE NAJVEĆI RIVAL U MOJOJ KARIJERI' Đoković gledao kako Nadal dobija nagradu za ŽIVOTNO DELO, pa progovorio na tečnom ŠPANSKOM (VIDEO)

Showbiz

OVO SU SVI DOBITNICI OSKARA! Ubedljiv trijumf filma Openhajmer na 96. dodeli prestižne filmske nagrade