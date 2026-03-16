KOMPLETAN SPISAK DOBITNIKA OSKARA 2026: 'Jedna bitka za drugom' je najbolji film, Majkl B. Džordan glumac godine!

Sinoć je u Holivudu održana 98. dodela Oskara, a apsolutni pobednik večeri je film Pola Tomasa Andersona „Jedna bitka za drugom“.

Iako je film „Grešnici“ (Sinners) bio glavni favorit, osvojio je četiri statue, dok je pobednički film uzeo čak šest nagrada, uključujući onu za najbolji film i režiju.

Glavni dobitnici:

Najbolji film: "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another)

Najbolja režija: Pol Tomas Anderson (Jedna bitka za drugom)

Najbolji glavni glumac: Majkl B. Džordan (Grešnici)

Najbolja glavna glumica: Džesi Bakli (Hamnet)

Najbolji sporedni glumac: Šon Pen (Jedna bitka za drugom)

Najbolji kasting (PRVI PUT DODELJEN): "Jedna bitka za drugom"

Noć je obeležio i istorijski remi u kategoriji kratkog filma, gde su dodeljena čak dva Oskara, kao i oštar humor voditelja Konana O'Brajena koji je pecao zvezde u publici.

Autor: D.S.