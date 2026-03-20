DEMI MUR OBJAVILA NOVU FOTOGRAFIJU BRUSA VILISA: Drži unuku, a devojčica nosi ime koje je posveta upravo njemu

Brus Vilis i Demi Mur imaju tri ćerke, a njihova najstarija naslednica je 2023. godine rodila devojčicu

Demi Mur oglasila se juče na Instagramu povodom 71. rođendana svog bivšeg supruga, čuvenog glumca Brusa Vilisa. Fotografije i sama čestitka raznežile su mnoge.

"Sve što ti je potrebno jeste ljubav. Srećan rođendan, BV", napisala je Demi Mur pa dodala: "Generacijska rođendanska ljubav".

Da se radi o novijim slikama, piše i People, a na tim fotografijama Brus Vilis je sa unukom Luetom Ajzli. Trenuci nežnosti su i više od ljubavi.

Podsetimo, Demi Mur i Brus Vilis bili su u braku od1987. do 2000. Taj brak doneo im je ćerke Rumer, Skaut i Talulu. Najstarija Rumer rodila je u aprilu 2023. devojčicu Luetu koja je prvo dete nje i njenog partnera Dereka Ričarda Tomasa.

Ćerka Brusa Vilisa želela je da njeno dete nosi ime koje je na divan način povezano sa slavnim glumcem.

"Oduvek sam volela ime Lu pa sam razmišljala da to bude ime i za dečaka i za devojčicu, ali kada smo saznali da ćemo dobiti ćerku, smislili smo ime Lueta", ispričala je Rumer Vilis pa objasnila:

"Mom tati i meni su najdraži pevači su Luj Armstrong= Lu, Eta Džejms= Eta, Braća Ajzli=Ajzli".

Zanimljivo je da je, kombinujući imena omiljenih pevača, prvo u opticaju bilo ime Loureta, ali je Tomas izostavio slovo "r" kada su se dopisivali, pa je tako preinačeno u Lueta. To ime čini još originalnijim.

“Imala sam osećaj kao da je to bio jedan od onih trenutaka svemirske božanske intervencije, a shvatili smo to zapravo tokom moje rane trudnoće", istakla je poznata naslednica.

Rumer se trudi da Lueta što više vremena provodi sa svojim dekom. Devojčica je prvo i za sada jedino unuče Demi Mur i Brusa Vilisa. Slavni glumac je od 2009. u braku sa Emom Heming Vilis koja je juče objavila ovakvu rođendansku čestitku u njegovu čast. Poznati par ima dve ćerke, Mejbel i Evelin.

I Rumer Vilis je javno obeležila rođendan svog oca, ističući da bi volela da pleše sa njim, naglasila je koliko je šarmantan i da ga jako voli.

Slavnom glumcu je 2022. dijagnostikovana afazija, a 2023. dijagnoza je preinačena u frontotemporalnu demenciju. Od prošle godine ne boravi u porodičnoj kući, već u onoj specijalno opremljenoj u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem i potrebama. Odluku o preseljenju donela je Ema Heming Vilis i zbog toga su je mnogi i kritikovali. Demi Mur je podržava, pa je i juče na Instagramu šerovala njeno noov oglašavanje.

Autor: D.Bošković