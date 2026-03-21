ONA JE SEDMA ŽENA NA SVETU KOJA JE IMALA TU PRIVILEGIJU: Svi komentarišu šta je kraljica Leticija nosila za susret sa papom (FOTO)

Kraljica Leticija je održala još jednu modnu lekciju, a ovog puta u Rimu.

Španski kralj i kraljica otputovali su u Rim, a jedan od njihovih angažmana na ovom putovanju bio je prisustvo audijenciji kod pape Lava XIV u Vatikanu, njihov drugi susret sa njim nakon što su prošle godine prisustvovali inauguracionoj misi. Kao i 2025. godine, kraljica Leticija je danas ponovo odlučila da nosi belo, što u ovom slučaju ima posebno značenje.

Iako protokol generalno nalaže da žene nose crno za sastanke sa papom, postoji izuzetak, a španska kraljica je jedna od retkih ličnosti koje imaju pravo na to.

Ovog puta, odlučila se za jednu od najelegantnijih i najklasičnijih tkanina koje postoje - tvid. Popularizovana od strane Koko Šanel 1920-ih, ova vuna grube teksture, poznata po tome što je topla, izdržljiva i fleksibilna, ostaje idealan izbor kako za dnevne tako i za večernje izlaske.

Haljina ima okrugli izrez i dugačke rukave,sa zakrivljenim šavom u predelu struka koji izdužuje i laska figuri, a pada u midi suknju A kroja. Uz nju je ponela bež salonke sa malom potpeticom, što dodaje eleganciju bez ugrožavanja udobnosti. Kosu je pustila da pada u blagim talasima, što je jedan od njenih omiljenih načina stilizovanja kose, izgleda kao da se nije mnogo potrudila, a opet je sređena.

Šta je "privilegija belog"?

"Privilegija bele" koje se odnosi na mogućnost nošenja bele boje na sastanku sa papom do sada je imala samo sedam žena. Danas, pored kraljice Leticije, među onima koji imaju pravo na ovu privilegiju su kraljica Sofija od Španije; kraljice Matilda i Paola od Belgije; Marija Tereza ​​i velika vojvotkinja Stefanija od Luksemburga; i princeza Šarlen od Monaka.

Autor: Jovana Nerić