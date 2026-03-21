45 GODINA LJUBAVI BEZ SKANDALA, A ONDA JE ONA OSTALA SAMA: Ljubav Milene i Dragana bila je spektakl

Postoje ljubavi koje ne morate da objašnjavate. Samo ih vidite i znate da su stvarne. Bez velikih gestova, bez potrebe da se dokazuju. Ljubav između Milena Dravić i Dragan Nikolić bila je upravo takva, tiha, stabilna i gotovo tvrdoglavo normalna u svetu koji je sve osim toga. Bila je spektakl sama po sebi, takva, prirodna...

Upoznali su se šezdesetih, u vremenu kada se karijere gradile brzo, a odnosi još brže pucali. Kod njih se desilo suprotno. Venčali su se gotovo usput, bez plana i spektakla, kako su i živeli. I ostali zajedno više od četiri decenije.

Nisu pričali o ljubavi da bi je dokazali. Pričali su retko, i samo kada su morali.

- Mi smo se našli. I više nismo imali potrebu da tražimo bilo šta drugo, govorila je Milena u jednom od retkih intervjua u kojima je pustila da se vidi nešto više od onoga što je inače čuvala za sebe.

Njihov odnos nije bio savršen u filmskom smislu, ali je bio stabilan u stvarnom. Nisu pravili pauze, nisu se razdvajali, nisu gradili priču za javnost. Jednostavno su živeli zajedno.

- Nikada nismo jedno drugo opterećivali. To je, valjda, najvažnije, rekla je jednom, gotovo usput, kao da objašnjava nešto što bi svima trebalo da bude jasno, a zapravo nije.

Dragan, koji je bio sinonim za šarm i lakoću, o Mileni je govorio drugačije nego o bilo čemu drugom. Bez ironije, bez distance.

- Ja sam imao sreće. Sve drugo je bilo manje važno.

U toj rečenici je sve. Ne ljubav kao drama, nego kao sigurnost. Kao osećaj da ste tamo gde treba da budete.

U vremenu kada se i tada znalo šta znači biti javna ličnost, oni su birali suprotno. Nisu delili privatnost, nisu gradili mit o sebi, nisu igrali ulogu para za naslovne strane.

Postojali su jedno za drugo, ne za publiku.

Naš život je bio naš. Nismo imali potrebu da ga objašnjavamo drugima, govorila je Milena, i u toj rečenici se vidi granica koju nikada nisu prelazili.

Zato su trajali. Ne zato što su bili savršeni, nego zato što nisu pokušavali da budu nešto što nisu.

Njih dvoje nisu ostavili priču koja mora da se objašnjava. Nema tu velikih obrta, nema dramatičnih preokreta koje publika traži da bi poverovala u ljubav. Postoji samo kontinuitet, retka vrsta bliskosti koja ne zavisi od toga ko gleda sa strane.

I baš zato njihova priča danas deluje gotovo nestvarno. Ne zato što je bila savršena, nego zato što nije bila napravljena za pokazivanje. Trajala je u realnom vremenu, kroz svakodnevicu, kroz rad, kroz godine koje nisu morale da budu uzbudljive da bi bile važne.

Kada se završi takva ljubav, ne ostaje spektakl. Ostaje tišina koja ima težinu svega što je bilo između. I možda je to jedini pravi dokaz da je nešto bilo stvarno.

Autor: D.Bošković