'Opraštamo se od Čaka Norisa...' Srbi dali čitulju legendarnom teksaškom rendžeru, zvezdi akcionih filmova uputili ove reči

Decenijama je Noris bio sinonim za borilačke veštine i akcione filmove iz 1980-ih, a generacije ga posebno pamte po ulozi teksaškog rendžera Kordela Vokera u popularnoj seriji "Voker, teksaški rendžer".
U današnjim novinama osvanula je čitulja za Čaka Norisa, legendarnog glumca, koji je preminuo pre dva dana u 87. godini.
Čitulju koja je objavljena u "Večernjim Novostima" potpisuju Nebojša i Marko.
"Iz poštovanja prema legendi koju nismo lično poznavali, ali smo joj se iskreno divili, opraštamo se od Čaka Norisa", piše u čitulji.
22. март 2026.
Podsetimo, slavni glumac Čak Noris preminuo je pre dva dana u 87. godini u četvrtak ujutru na Havajima, prema navodima porodice, koja je saopštila:
"Teška srca naša porodica deli vest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Čaka Norisa juče ujutru. Iako bismo želeli da okolnosti zadržimo u privatnosti, znajte da je bio okružen porodicom i da je otišao u miru."
Prema TMZ-u, Noris je primljen u bolnicu u sredu ili četvrtak, što je mnoge iznenadilo, jer je izvor koji je razgovarao sa njim dan ranije rekao da je u dobroj formi, dobrog raspoloženja i da je vežbao.
Ikona akcije i borilačkih veština
Decenijama je Noris bio sinonim za borilačke veštine i akcione filmove iz 1980-ih, a generacije ga posebno pamte po ulozi teksaškog rendžera Kordela Vokera u popularnoj seriji "Voker, teksaški rendžer“. Iako se poslednjih decenija povukao iz sveta filma, pojavio se u nekoliko manjih uloga, uključujući i film "Plaćenici 2“ iz 2012. godine.
Dobio je crni pojas u nekoliko borilačkih veština, a 1989. godine dobio je zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih. Njegova posvećenost borilačkim veštinama bila je takva da je 2010. godine postao zvanični teksaški rendžer.
Privatni život i porodica
Noris je rođen 1940. godine u Oklahomi i služio je u američkom vazduhoplovstvu od 1958. do 1962. godine. Bio je dva puta oženjen i imao je petoro dece, uključujući glumca Majka Norisa i vozača NASKAR-a Erika Norisa. U kasnijim godinama izgubio je nekoliko bliskih ljudi, uključujući majku 2024. godine i prvu suprugu, Dajen Holoček.
Čak i u poslednjim mesecima, Noris je zadržao borbeni duh i aktivan atletski duh. Proslavio je svoj 86. rođendan 10. marta videom na svom Instagram nalogu u kojem pokazuje svoje veštine borilačkih veština, uz poruku: "Ne starim... Samo postajem bolji.“
Autor: A.A.