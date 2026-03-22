Princ Endru viđen prvi put nakon hapšenja: Evo gde se nalazi dok su sve oči uperene u njega

Bivši princ Endru prvi put je viđen u javnosti posle više nedelja, nakon februarskog hapšenja koje je ponovo uzdrmalo britansku kraljevsku porodicu.

Prvo pojavljivanje posle hapšenja

Endru (66) je fotografisan 21. marta na imanju Sandringham Estate, gde je šetao pse u pratnji telohranitelja. Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje otkako je 19. februara na svoj rođendan priveden u okviru policijske istrage.

Navodi se da je istraga povezana sa sumnjama da je tokom svog rada kao britanski trgovinski izaslanik delio poverljive informacije sa osramoćenim finansijerom Džefrijem Epstajnom.

Zadržan 11 sati, pa pušten

Endru je istog dana pušten iz pritvora, ali ostaje pod istragom. Nakon oko 11 sati provedenih u stanici u Norfolku, snimljen je na zadnjem sedištu automobila fotografija koja je brzo postala viralna.

Podsetimo, još 2019. godine povukao se iz javnih kraljevskih dužnosti nakon kontroverznog intervjua za BBC, u kojem je govorio o odnosu sa Epstajnom. Epstajn je iste godine izvršio samoubistvo u zatvoru, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima.

Optužbe koje ga prate godinama

Endru se godinama dovodi u vezu sa Virdžinija Džufre, koja je tvrdila da je bila primorana na seksualni odnos sa njim kada je imala 17 godina. Džufre je preminula 2025. godine u 44. godini.

Kraljica Elizabeta II mu je 2022. oduzela vojne titule i pokroviteljstva nakon što je sud odbio njegov zahtev da odbaci tužbu. Slučaj je kasnije rešen vansudskim poravnanjem, uz nepoznat iznos.

Novi udarac i gubitak titula

Nakon objavljivanja memoara Džufre "Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" pritisak na Endrua dodatno je porastao. On se potom odrekao korišćenja kraljevskih titula, a ubrzo mu je i kralj Kralj Čarls III formalno oduzeo preostale počasti.

Gde je Sara Ferguson?

Njegova bivša supruga, Sara Ferguson, nije viđena u javnosti od decembra 2025. Prema ranijim navodima, planirala je boravak u inostranstvu i navodno vreme provodi u velnes centrima u Švajcarskoj i Irskoj.

Ćerke pod pritiskom

Njihove ćerke, princeze Beatris i Judžini, koje nisu aktivne članice kraljevske porodice, pokušavaju da očuvaju svoj status uprkos skandalima.

„Žele da zadrže kraljevski identitet. To je deo onoga što jesu“, rekao je porodični prijatelj za People.

Autor: Iva Besarabić