KULTNA BORBA BRUS LIJA I ČAKA NORISA SNIMLJENA JE ILEGALNO Obračun u filmu 'Put zmaja' jedan je od najpoznatijih ikada snimljenih

Čak Noris, legendarni majstor borilačkih veština i jedna od najprepoznatljivijih akcionih filmskih zvezda, preminuo je u 87. godini, pa se mnogi prisećaju njegovih filmova.

Među mnogim Norisovim ulogama, izdvaja se ona iz 1972. godine, kada je Noris stajao nasuprot Brusa Lija u filmu „Put zmaja“.

Upravo je taj film doneo Norisu prvu veliku filmsku vidljivost, a njihov obračun na kraju ostaje jedna od najpoznatijih borbenih scena u istoriji žanra. Li je takođe bio reditelj u filmu, a Noris je glumio Kolta, američkog borca koga su kriminalci angažovali da zaustavi Lijevog heroja Tanga Lunga.

Dodatnu težinu toj sceni daje priča o njenom nastanku. Prema biografiji Metjua Polija „Brus Li: Život“, Li nije uspeo da dobije zvaničnu dozvolu za snimanje u rimskom Koloseumu, pa je deo materijala tamo snimljen tajno. Kamere su bile skrivene, a zbog toga je ekipa imala vrlo malo vremena, pa je ostatak sekvence završen na drugim lokacijama.

Noris i Li nisu bili samo filmski rivali. Poznavali su se od ranije u krugovima borilačkih veština, a Noris je kasnije sa velikim poštovanjem govorio o Liju, ističući njegovu harizmu, brzinu i tehniku. Njihov odnos je bio zasnovan na međusobnom poštovanju, što se može osetiti u samoj sceni: borba je snimljena ne samo kao spektakl, već kao sudar dva majstora sa potpuno različitim stilovima i senzibilitetom. Upravo zato je taj dvoboj decenijama ostao referentna tačka za akcione filmove i koreografiju borilačkih veština.

Čak Noris je izgradio svoju reputaciju u svetu borilačkih veština, nakon što je služio u američkom vazduhoplovstvu, a kasnije je postao višestruki šampion karatea i instruktor među poznatim ličnostima. Ali koliko god da su njegovu karijeru obeležili kasniji akcioni hitovi i serija „Voker, teksaški rendžer“, mnogima će Noris ostati u sećanju kao hrabri borac koji stoji prekoputa Brusa Lija u Koloseumu

