Čak Noris je saznao da ima tajnu ćerku tek POSLE 30 GODINA: Ovo je pisalo u najtežem pismu

Legendarni glumac Čak Noris doživeo je jedan od najvećih životnih šokova 1991. godine, kada je saznao da ima kćerku za čije postojanje nije znao gotovo tri decenije.

Neznana prošlost

Tokom braka sa prvom suprugom Dajanom Holeček, Noris je imao aferu iz koje se 1964. godine rodila njegova kćerka Dina. Glumac nije bio svestan njenog postojanja sve dok mu se nije obratila pismom kada je imala 26 godina.

"Pregledao sam poštu kod kuće i otvorio jedno pismo. Bilo je od Dine… Napisala je: 'Ja sam tvoja kćerka iz prošle veze'", prisetio se Noris u jednom intervjuu.

Dina je u pismu objasnila da je za istinu saznala sa 16 godina, ali da joj je majka rekla da ne kontaktira oca jer je tada bio u braku.

Prvi susret koji ostaje urezan

U svojoj autobiografiji Against All Odds: My Story, Noris je opisao trenutak kada je prvi put ugledao Dinu: "Ušao sam u dnevnu sobu i ostao bez daha. Preda mnom je stajala prelepa mlada žena. Bio sam šokiran, ali čim sam je video – znao sam. Nije mi trebao DNK test."

Njihov prvi susret bio je emotivan – zagrlili su se i zaplakali, a Noris je kasnije rekao da je imao osećaj kao da je poznaje ceo život. Nakon toga, izgradili su duboko blizak odnos.

"Blagosloven sam što je imam za kćerku. Svako dete je vredno i posebno", istakao je glumac.

Porodica i kasniji život

Dina je odlučila da mu se javi tek nakon što se Noris razveo od Holeček, nakon 30 godina braka. Sa prvom suprugom imao je dva sina. Kasnije se oženio Džina O’Keli, sa kojom je dobio blizance.

Podsetimo, Čak Noris preminuo je u 86. godini nakon zdravstvenih komplikacija, a porodica i fanovi širom sveta oprostili su se od njega emotivnim porukama, ističući da je iza sebe ostavio neizbrisiv trag ne samo kao glumac, već i kao otac i čovek.

Autor: Iva Besarabić