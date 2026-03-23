Sećanje koje ne bledi: 'Ami G Show' posvećen Marinku Madžgalju i 'Flamingosima' – veče emocija, muzike i prijateljstva!

Ognjen Amidžić sa prijateljima i saradnicima čuva uspomenu na Marinka – deset godina bez njega, ali uz hitove koje i dalje žive.

U novom izdanju emisije "Ami G Show", koje će biti emitovano u utorak, 24. marta, autor i voditelj Ognjen Amidžić priprema veče posebne emocije i sećanja. Ova emisija biće posvećena prerano preminulom Marinku Madžgalju i njihovom bendu "Flamingosi", koji je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj i zabavnoj sceni.

Povod za ovu specijalnu epizodu je tužna, ali značajna godišnjica – 26. marta navršava se tačno deset godina od kada nas je Marinko napustio. U studiju će se okupiti njegovi bliski prijatelji i saradnici, koji će zajedno sa Ognjenom evocirati uspomene, pričati anegdote i podsetiti na energiju i duh koji je Marinko nosio.

Gosti emisije biće: Dušan Kovačević, Marinkov kum i dugogodišnji prijatelj, Tamara Paunović koja je glumila u spotu za pesmu „Obala“, Karolina Gočeva koja je sa Flamingosima izvela duet „Ti i ja“, zatim Marko Kon, autor i kompozitor, kao i Ivana Rabrenović - stilistkinja.

Dušan Kovačević će sa Ognjenom podeliti intimna sećanja na prijateljstvo sa Marinkom, govoreći o njihovoj bliskosti, zajedničkim trenucima i onome po čemu će ga zauvek pamtiti. Kao kum, ali i kolega, osvetliće Marinkovu ličnost iz ugla koji publika retko ima priliku da vidi.

Tamara Paunović prisetiće se saradnje sa "Flamingosima" kroz snimanje spota za pesmu „Obala“, otkrivajući atmosferu koja je pratila njihov rad, ali i Marinkovu harizmu i neposrednost zbog koje su ga svi voleli. Kao i kako doživljava činjenicu da su spot i pesma i dan danas aktuelni.

Karolina Gočeva govoriće o muzičkoj saradnji sa bendom i emociji koju nosi duet „Ti i ja“. Kroz lično iskustvo, približiće koliko su "Flamingosi" bili posebni, ali i koliko je Marinko kao umetnik i čovek ostavljao snažan utisak.

Marko Kon, kao autor i kompozitor, osvrnuće se na stvaralački proces, nastanak pesama i energiju koju su Ognjen i Marinko zajedno unosili u muziku, stvarajući hitove koji se i danas slušaju. Kao i na atmosferu koja je vladala tokom stvaraločkog procesa.

Ivana Rabrenović, koja je sa "Flamingosima" sarađivala kao stilistkinja na snimanjima, govoriće o kreativnom procesu iza kamera, atmosferi na setu i načinu na koji su Ognjen i Marinko zajedno gradili prepoznatljiv vizuelni identitet benda.

Kroz lična sećanja, gosti će otkriti koliko je Marinko bio posvećen, ali i koliko je spontanosti i šarma unosio u svaki projekat, čineći da rad sa njim bude jednako profesionalan koliko i nezaboravan.

Marinko Mađgalj je rođen 21. avgusta 1978. u Beogradu. Odrastao je u Kotoru, a diplomirao 2000. godine na Fakultetu dramskih umetnosti, nakon čega su usledile brojne pozorišne, filmske i televizijske uloge, a bio je uspešan i kao pevač i voditelj. Sa prijateljem Ognjenom Amidžićem osnovao je bend "Flamingosi", sa kojim je postigao veliku popularnost i uspeh, iako se nijedan od njih tome nije nadao.

Imao je samo 37 godina kada je saznao za bolest, ali nažalost, bilo je prekasno. Lekari su mu saopštili da mu je ostalo još samo tri meseca života, koje je on, po rečima prijatelja i porodice, proživeo najbolje što je mogao. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao na hemioterapije i 20 dana pred smrt se krstio u manastiru Ostrog. Sahranjen je 29. marta na Novom bežanijskom groblju uz zvuke pesama “Jedan dan života”, “Mama Huanita”, “Bolujem ja”, “Tiho noći”, “Na te mislim”, “Što se bore misli moje”.

Ova emisija neće biti samo podsećanje na jednog umetnika, već i slavljenje života, prijateljstva i muzike koja nadživljava vreme. Kroz smeh, koju suzu i pesmu, "Ami G Show" će još jednom pokazati da pravi ljudi nikada ne odlaze – oni ostaju u pričama, uspomenama i srcima svih koji su ih voleli.

Autor: S.Paunović