Selaković u radnoj poseti Brestovačkoj Banji o razvoju kulturno- istorijskog nasleđa i prostorne kulturno-istorijske celine

Ministar je ukazao da je potrebno da se ovaj „biser narodne arhitekture, našeg kulturno- istorijskog nasleđa učini dostupnim svima koji žele da dođu i uvere se u našu kulturnu istorijsku tradiciju ovog kraja

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je tokom radne posete Gradu Boru da će inicirati formiranje posebne radne grupe koja bi razmotrila najbolje moguće načine za razvoj kulturno- istorijskog nasleđa i prostorne kulturno istorijska celine Brestovačke Banje.

Selaković je rekao da je Brestovaču Banju danas posetio kako bi se uverio u stanje u kojem se nalaze Milošev konak, turski hamam, knežev dvorac koji je podigao knjaz Aleksandar Karađorđević, ali i da razgovara sa rukovodstvom Grada jer je Ministarstvo kulture spremno da Boru pomogne i pripremu nove postavke u Muzeju rudarstva i metalurgije ali da najpre treba rešiti imovinsko-pravne odnose.

„Grad Bor ima svoje bogato i lepo kulturno istorijsko nasleđe, a Brestovačka Banja prednjači u tome. Mi ćemo kroz sedam godina obeležiti 200. godišnjicu od kako su ovi krajevi oslobođeni od Turaka, a simbol tog oslobođenja je bio knez Miloš Obrenović. Maltene godinu dana nakon izdavanja drugog Hatišerifa, znači već 1834. knez Miloš Obrenović je došao u Brestovačku Banju i ovde podigao svoj konak koji će, takođe, za osam-devet godina proslaviti dvestoti rođendan. Tu je i turski hamam koji je jedini preostali deo nekadašnjeg kompleksa banje iz turskog vremena. Međutim, ono sa čim se suočavamo i što je problem zaštite našeg kulturnog nasleđa u Brestovačkoj Banji i u Boru jeste loše sprovedena privatizacija nakon 5. oktobra 2000. godine. Ta privatizacija je tada dovela do toga da se proda ovaj kulturno istorijski kompleks, maltene da se proda kulturno istorijska prostorna celina“, rekao je Selaković.

Ministar je ukazao da je potrebno da se ovaj „biser narodne arhitekture, našeg kulturno- istorijskog nasleđa učini dostupnim svima koji žele da dođu i uvere se u našu kulturnu istorijsku tradiciju ovog kraja gde zajednički žive i Srbi i Vlasi u miru i blagostanju“ podsećajući da je u Muzeju rudarstva i metalurgije izuzetno vredna i lepa postavka poslednji put menjana pre 56 godina.

„Više od pola veka nije uloženo u samu postavku a generacije mladih koje nose pametne telefone, tablet računare, komuniciraju sa veštačkom inteligencijom i nalaze se na društvenim mrežama, treba nečim da privučemo. Ministarstvo kulture je i te kako spremno i voljno da gradu Boru u budućnosti pomogne da se ovde napravi jedna ozbiljna, veoma moderna postavka koja će svima onima koji dolaze u Bor i u Brestovačku Banju približiti našu istoriju, kulturu i našu tradiciju“, najavio je Selaković.

Ministar je dodao da u Muzeju rudarstva i metalurgije, jedinstvenom po svojoj prirodi u Srbiji i matičnoj ustanovi čiji je deo u Brestovačkoj Banji, postoji zainteresovanost da se to pitanje reši na mnogo bolji način.

"Ono sa čim imamo ovde problem jesu nerešeni imovinsko-pravni odnosi i iz tog razloga ću zajedno sa Gradom Borom, inicirati kod Vlade Republike Srbije formiranje jedne posebne radne grupe koja bi razmotrila najbolje moguće načine za rešavanje ovih problema kako bismo jedan, mogu slobodno da kažem, vakuum ili jednu kočnicu pod kojom se našla Brestovačka Banja i njen sveukupni razvoj uklonili, odnosno otkočili i kako bismo makar ovaj deo koji je kulturno- istorijsko nasleđe i prostorna kulturno-istorijska celina počeli da razvijamo na jedan bolji način“, precizirao je Selaković i naveo da je u mandatu predsednika Republike Aleksandra Vučića Srbija uspela da donese poseban zakon kojim je definisala obnovu i zaštitu kulturno- istorijskog nasleđa i razvoj opštine Sremski Karlovci te da danas postoji poseban Vladin Odbor a Sremske Karlovce u kom su predstavnici različitih resora na čelu sa ministrom kulture.

Autor: D.Bošković