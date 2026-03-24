PA HIT! Slavni glumac sleteo u Podgoricu: Neočekivana poseta holivudske zvezde šokirala komšije

Aerodromi Crne Gore pohvalili su se danas nesvakidašnjim gostom – u Podgoricu je sleteo slavni američki glumac DžozefGordon-Levit.

Osoblje aerodroma Podgorica iskoristilo je priliku da zabeleži ovaj trenutak, a fotografiju glumca objavili su na društvenim mrežama.

Džozef Gordon-Levit je prvu veću ulogu igrao u En-Bi-Si-jevoj seriji Mračne senke kada mu je bilo 10 godina, mada je i pre toga nastupio u nekoliko reklama i TV filmova.



Nakon otkazivanja serije posle jedne emitovane sezone, Gordon-Levit je dobio prvu filmsku ulogu u drami Reka uspomena iz 1992. Široj publici postao je poznat kao Kameron Džejms u tinejdžerskoj komediji 10 stvari koje mrzim kod tebe (1999) i Tomi Solomon u seriji Treći kamen od Sunca (1996–2001).

Deo njegove karijere obeležile su uloge u brojnim filmovima nezavisne produkcije, poput drama Nepoznata koža (2004), Cigla (2005) i Kratko sećanje (2007), dobro prihvaćenih od strane kritičara.

Godine 2009. nastupio je uz Zoi Dešanel u romantičnoj komediji "500 dana ljubavi", koja mu je donela nominaciju za Zlatni globus u kategoriji "Najbolja glavna muška uloga u igranom filmu (mjuzikl ili komedija)".

Za istu nagradu ponovo je bio nominovan dve godine kasnije za ulogu u filmu 50/50.

Godine 2010. igrao je u naučnofantastičnom filmu Početak Kristofera Nolana, koji mu je potom poverio ulogu Džona Blejka u svom narednom filmu Uspon Mračnog viteza.

Tokom 2012. takođe se pojavio u filmovima Hitna isporuka, Ubica iz budućnosti i Linkoln, a naredna godine premijerno je prikazan njegov rediteljski prvenac Don Džon, u kome je igrao naslovnu ulogu. Tokom 2015. i 2016. igrao je glavne uloge u biografskim dramama Put do slave Roberta Zemekisa i Snouden Olivera Stouna.

Autor: D.Bošković