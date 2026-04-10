UKRAO ŠOU! Princ Luis uradio nešto što niko nije mogao da predvidi! (VIDEO)

Ovaj trenutak svi fanovi kraljevske porodice komentarišu.

Princeza od Velsa možda je predstavljala kraljevsku porodicu na uskršnjoj misi u nedelju, ali je istovremeno bila potpuno posvećena ulozi majke. U jednom trenutku viđena je kako drži za ruku svoju ćerku, princezu Šarlot (10), a takođe je pružala podršku svojim sinovima, prinčevima Džordžu (12) i Luisu (7).

Najmlađi sin Luis delovao je izuzetno pristojno, rukovao se s dekanom Vindzora i poslušno hodao sa svojom porodicom prema kapeli sv. Jurja i nazad. Brižna majka Kejt (44) očigledno je bila vrlo ponosna na njega te je viđena kako mu stavlja ruku na leđa u znak podrške i ohrabrenja. Taj slatki trenutak bio je suptilni gest dok su čekali ispred crkve, a pokazao je njihovu povezanost.

Kejt je s ljubavlju gledala Luisa dok je pokazivao besprekorne manire, odeven u elegantno tamnoplavo dvoredno odelo, usklađeno s bratom Džordžem i ocem, princem Vilijamom. Luis, najmlađe dete porodice Vels, dugo je poznat po svojim nestašlucima na javnim događajima, dok su stariji brat i sestra, Džordž i Šarlot, obično smireniji.

Primera radi, tokom proslave platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II 2022. godine, viđen je kako pravi razne smešne grimase, pa čak i kako isplazi jezik prema Kejt i stavlja ruku preko njenih usta. Šarlot ga je čak morala upozoriti kada je previše mahao tokom povorke kočijama.

Tokom manifestacije Trooping the Colour snimljen je kako drži ruke na ušima dok su avioni Spitfire prolazili iznad. Ove nedelje je iznenadio posmatrače savršenim ponašanjem, a obožavatelji kraljevske porodice oduševljeno su komentarisali da izgleda 'tako odraslo'. Drugi su ga opisali kao 'vrlo pristojnog' i 'šarmantnog'.

Princeza i Luis često sede jedno pored drugoga na javnim događajima, poput njenog božićnog koncerta 'Together at Christmas', možda zato da ga mama može držati na oku. Njihova povezanost bila je vidljiva i tokom preleta povodom Dana pobede u Evropi 2025., kada se Kejt smejala dok je njen sin s oduševljenjem gledao avione.

Kejt čak ima i nežan nadimak za svog sina, iako ga javnost ne čuje često. Tokom događaja 'Big Help Out' 2023. Luis je s izviđačima pekao maršmelou na logorskoj vatri, kada je Kejt rekla: 'Stavi to u vatru, Lubags.' U videu o oporavku od raka 2024. rekla je: 'Lubags, ti vodi', dok je porodica šetala šumom.



Autor: Jovana Nerić