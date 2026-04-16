U organizaciji Konzulata Jamajke u prepunom Dorćol Platzu, a u prisustvu brojnih muzičara, medija i prijatelja benda, održana je promocija novog albuma, večitih mladića rok scene, YU Grupe, koji su na promociju stigli specijalnim “autobusom za raj”.

Album „Bus to Zion“ donosi osam kultnih pesama YU grupe, snimljenih u novim reggae aranžmanima, koji na originalan način spaja dve udaljene, ali duhom veoma bliske zemlje – Srbiju i Jamajku. Snimanje pesama realizovano je u legendarnom Tuff Gong studiju, koji je osnovao Bob Marley, kao i u Anchor studiju u Kingstonu. Projekat potpisuje producent Voja Aralica, a posebno je istaknut doprinos producenta Makonnen Blake Hanna, kao i Petra Jelića, koji su pomogli da se prevaziđu sve produkcione, jezičke i kulturološke barijere.

Posle 56 godina rada, YU Grupa je još jednom dokazala da kreativna radoznalost nema rok trajanja. Projekat je prerastao okvire muzičkog eksperimenta i postao pravi primer kulturne saradnje. Glavni inicijator i pokretač projekta je počasni konzul Jamajke u Srbiji, gospodin Mirko Miljuš, koji je najavio i dokumentarni film „Kulturni most Srbije i Jamajke“, u režiji Gorana Radovanovića. Film će, osim dokumentovanja boravka YU Grupe na Jamajci i procesa stvaranja albuma, prikazati i druge projekte koji se realizuju između dve prijateljske zemlje.

Na promociju YU Grupe u Srbiju su po prvi put došli i specijalni gosti – otpravnica poslova Ambasade Jamajke u Berlinu Laura MC Nail, a sa Jamajke producent Makonnen Blake Hanna i Barbara Blake Hanna, autorka, prva novinarka BBC-a afro-američkog porekla i dugogodišnja prijateljica Boba Marley-ja.

“Slušajući vas kako svirate, osećala sam se kao da sam ponovo sa Marley-jem, jer vi oživljavate ono što je bilo sedamdesetih godina, a to je jedna ljubav. Samo, danas je ljubav mnogo veća!” poručila je Barbara, koja je i predstavila svoju knjigu “Džozef” objavljenu i na srpskom.

Poseban emotivni ton promociji dala je priča o simbolici leptira, jednoj od centralnih metafora albuma. Povezujući čuvenu pesmu „Crni leptir“ sa pričom o deci oboleloj od bulozne epidermolize, gospodin Miljuš je najavio da će sav prihod od prodaje ploča i CD izdanja, a očekuje se da će iznositi 20.000 eura, biti doniran udruženju DEBRA, koje pomaže da “deca leptiri” žive bez bola. Predsednica udruženja Snežana Janošević je, uz veliku zahvalnost, istakla da je ovo najlepši primer da kroz muziku može da se prenese i snažna humanitarna poruka.

Muzički osvrt na album dala je Olga Kepčija, ističući da je „Bus to Zion“ antologijsko izdanje i da ne predstavlja samo reinterpretaciju pesama, već novo čitanje sopstvenog muzičkog nasleđa kroz autentični reggae groove i mistiku Jamajke. Novi album je izdat u limitiranoj seriji od 500 primeraka od kojih je svaki numerisan i sadrži LP sa osam pesama i maksi singl, a sve ploče su potpisane od strane članova YU Grupe.

Centralni trenutak promocije bio je nastup YU Grupe, kojima su se na sceni pridružili čuveni muzičari Voja Aralica, Saša Lokner, Jovan Matić i Nemanja Kojić Kojot. Premijerno su izveli pesme sa albuma – “Trka”, “Zamoliću te”, “Jedan od onih dana”, “Bus to Zion” i “Black Butterfly”, a svaku pesmu je ispratilo glasno odobravanje prisutnih i aplauzi. Nakon uživanja u muzici, u dvorištu Dorćol Platza su posluženi jamajčanski specijaliteti i pića, a sunce, dekoracija i reggae muzika su doprineli da se svi osećaju kao da se nalaze na Jamajci.

Album „Bus to Zion“ još jednom potvrđuje da je YU Grupa, uprkos impresivnoj karijeri dugoj skoro šest decenija, nezaustavljiva i spremna da i dalje istražuje, spaja i iznova definiše sopstveni zvuk, ostavljajući za sobom trajan muzički pečat u istoriji muzike.

Autor: D.Bošković