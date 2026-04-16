SRBIN SA KOSOVA I METOHIJA GLUMIO U 'KASANDRI'! Rodio se u Prištini, bio je zvezda serije koju smo obožavali, a onda je iznenada UMRO

Serija "Kasandra" osvojila je srce gledalaca u Srbiji u kojoj je premijerno prikazivana 1997. godine. Koraima Tores (Kasandra) i Enri Soto (Randu) tada su privlačili veliku pažnju, a euforija zbog serije trajala je godinama, pa čak i deceniju.

Međutim, malo ko zna da je glumačku postavu ove telenovele činio i jedan glumac koji je naše gore list.

Ko je Aleksandar Milić

Svi koji su pažljivo gledali Kasandru pre skoro 30 godina, znaju da izvesni Aleksandar Milić tumači ulogu sluge Matijasa Osorija. Aleksandar Milić je bio venecuelanski glumac sa srpskim korenima. Smatrali su ga jednim od najtalentovanijih glumaca tamošnjih pozorišta.

Aleksandar Milić čije puno ime je Aleksandar Milić Pijankovsk i rođen je 13. aprila 1947. godine u Jugoslaviji, tačnije u Prištini na Kosovu i Metohiji. Došao je u Venecuelu sa roditeljima kao dete. Njegov talenat je brzo došao do izražaja, završio je glumačku akademiju, te se proslavio u teatru, a i ulogama u venecuelanskim serijama i filmovima.

Studirao je glumu u klasi najpoznatijih venecuelanskih umetnika, a profesionalno se bavio glumom od 1970. godine. U toj državi se proslavio pre svega kao pozorišni glumac, a tumačio je uloge kako domaćih tako i klasičnih pisaca. Iako je na našim prostorima poznat pre svega po ulozi u Kasandri, Aleksandar Milić je tumačio i Šekspira i Homera. Glumom je počeo da se bavi 1970. godine, a najznačajnije uloge imao je u ostvarenjima „Džeriko“, „Crna reka“ i „Karibi“.

Preminuo je iznenada 5. marta 1995. godine. Uzrok smrti bio je srčani udar. Aleksandar je tada imao 48 godina.

