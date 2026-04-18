Umro Svetolik Jakovljević u stotoj godini: Tužne vesti podelio je Peca Popović

U stotoj godini preminuo je Svetolik Jakovljević, po obrazovanju diplomirani optičar i pravnik, po zanimanju džez publicista i muzičar, ali i dugogodišnji muzički urednik Produkcije gramofonskih ploča RTB.

Svetolik Jakovljević, dugogodišnji muzički urednik Produkcije gramofonskih ploča RTB i „nevidljivi čovek“ Radija i Televizije, preminuo je u stotoj godini.

Tužnu vest saopštio na svom Fejsbuk profilu i muzički novinar i kritičar Petar Peca Popović.

"VEK ČASNOG ŽIVOTA SVETOLIK SVETA JAKOVLJEVIĆ (1926-2026)

Zvanična vest glasi: U stotoj godini preminuo je Svetolik Jakovljević, po obrazovanju diplomirani optičar i pravnik, po zanimanju džez publicista i muzičar, ali i dugogodišnji muzički urednik Produkcije gramofonskih ploča RTB i „nevidljivi čovek“ Radija i Televizije.

Lično poštovanje nalaže: Izuzetan Beograđanin, poliglota i gospodin svetskih manira. Nekadašnji gitarista Plavog ansambla, učesnik u stvaranju prve LP ploče u izdanju PGP RTB “Muzika za ples” Đorđa Marjanovića (1959), autor divnih tekstova o džezu, prve ovdašnje knjige o Džangu Renartu, dobronamerni savetnik mladih muzičara i onih koji su poželeli da pišu o muzici. Izvanredni urednik licencnog programa PGP RTB. Kao takav zamalo da profesionalno nastrada zbog objavljivanja duplog koncertnog albuma Džoan Baez “From Every Stage” 1977 godine. Tu je bila pesma „Natalija“ posvećena ruskoj pesnikinji i aktivistkinji za ljudska prava Nataliji Gorbanjevskoj. Problem je bio što je na poleđini omota stajao sitnim slovima tekst na engleskom: Od dana ovog snimanja Nataliji Gorbanjevskoj je izdata izlazna viza SSSR-a i nastavila je da živi u Francuskoj. Osobe zainteresovane za rad oko oslobođenja zatvorenika savesti širom sveta mogu pisati Amnesty Internationalu, San Francisko, Kalifornija. Neko “savestan” je taj propust prijavio “gde treba” pa je gospodin Jakovljević bio na ledu i dugo ostranjen sa svog radnog mesta. U poslu ga je sve vreme zamenjivao Nikola Karaklajić.

Kada je u proleće 1989. Džoan Baez došla u Beograd, imao sam zadovoljstvo da upoznam Svetu sa pevačicom i borkinjom protiv svetskih nepravdi čije su dve rečenice na omotu ploče mogle da ga koštaju mnogo skuplje nego su koštale", napisao u svojoj objavi Popović.

Autor: A.A.