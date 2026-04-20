ŽESTOKA ROK ZAVRŠNICA SEDAM UZASTOPNIH KONCERATA BUČ KESIDI

KONCERTNI MARATON SE NASTAVLJA U NOVOM SADU I NIŠU!

Buč Kesidi su završili koncertni maraton od sedam uzastopnih tematskih večeri u Zappa Bazi i zaokružili ga upravo onako kako se od njih očekuje: pun klub, glasno pevanje i osećaj da se svako veče događa nešto što se neće ponoviti. Svaki nastup imao je drugu temu i drugačiju set listu, pažljivo osmišljenu da iznenadi i one koji su došli više puta.

Poseban šarm ovom nesvakidašnjem poduhvatu dala je publika, koja je poštovala zadati dress code za svako tematsko veče, pretvarajući Zappa Bazu u prostor koji se iz noći u noć menjao. Tokom sedam večeri kroz klub je prošlo preko 3.500 ljudi, čime je bend potvrdio da je odanost fanova zaslužena i uzvraćena.

“Ovih nedelju dana za nas je bilo zaista divno i emotivno. Posebno je lepo videti i upoznati predivnu publiku iz dana u dan, a primetili smo da su neki bili sa nama iz večeri u veče. Mnogo nam znači i za nas je veliki pokazatelj da naša muzika dopire do ljudi zbog pesama i iskrenosti. Koncerti su mesto gde te pesme najbolje žive, a ljudi su nam dali snagu da iz dana u dan nastavimo još jače. Sedmodnevno horsko pevanje će nam ostati u urezano u sećanje, deftinitivno! Nadamo se da ćemo se uskoro vratiti i napraviti najveći spektakularan koncert u Beogradu, možda i najveći u karijeri, a do tada selimo sve ovo u Novi Sad i Niš.” poručili su Luka i Zoran posle trijumfa u Zappa Bazi.

Iako je bend ulazio u svako veče sa jasnim planom, set lista se menjala u hodu, a na repertoaru su se često nalazile i numere koje nekada nisu bile predviđene za to veče. Bliskost sa publikom i spremnost Luke i Zorana da izađu u susret željama iz prvih redova pretvarala je svaki koncert u zajedničku, neponovljivu priču.

Od disko sjaja i cvetnih detalja, preko kaubojskih šešira i crvenih odevnih kombinacija, do životinjskih motiva i rokenrol završnice, publika je dobijala jasne okvire, ali nikad isti doživljaj. U Zappa Bazi je svako veče vladala drugačija atmosfera, a Luka i Zoran su konstantno držali tempo. U tim trenucima se najbolje videlo zašto je ovaj maraton poseban. Energija se nije merila samo jačinom aplauza, već i horskim pevanjem.

Beogradska publika je dobila sedam različitih koncerata, a izvanredna atmosfera je jasno pokazala da se bend svakom koncertu posvetio kao da je jedini. Upravo zato predstojeći koncerti u Novom Sadu i Nišu nose isti potencijal, samo u novom okruženju.

Buč Kesidi stiže u Novi Sad na tri uzastopna koncerta 8, 9. i 10. maja u klubu K9 Station. Ako je Zappa Baza pokazala da se set lista menja iz večeri u veče, a da publika svojim željama može da promeni tok nastupa, onda je jasno šta očekuje Novosađane.

Koncertna euforija se potom seli na jug. U Nišu su zakazani koncerti 22, 23. i 24. maja, u klubu Istina mašina, pa će i Nišlije dobiti šansu da uživaju u nastupima jednog od najboljih mladih bendova regiona.



Autor: D.S.