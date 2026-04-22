NEVINOST MU ODUZELA DADILJA DOK JE BIO DEČAK: Jedan on najvećih holivudskih zavodnika DELIO KREVET s ljubavnicom i njenim mužem - Sa 6 žena ima osmoro dece

Klint Istvud ima reputaciju jednog od najvećih holivudskih ženskaroša, pa se tako ne zna tačan broj lepotica koje su prošle kroz njegov život.

U jednom od ranijih intervjua ispričao je kako je u uzrastu od samo 14 godina izgubio nevinost s dadiljom, a pet godina kasnije tajno se viđao s profesorkom koja ga je uhodila, a nakon što su raskinuli pretila mu je da će izvršiti samoubistvo.

U bračne vode Istvud je prvi put ušao s Megi Džonson, s kojom je proveo 10 godina. Ipak, prvo dete dobio je u aferi s plesačicom, a do 1989. niko nije znao ni da postoji.

Godinama kasnije, miri se sa bivšom suprugom Megi i dobijaju sina Kajla i ćerku Elsion. Ipak, Megi 1978. godine podnosi zahtev za razvod, dok su se zvanično rastali tek par godina kasnije. Dobro je poznat rediteljev odnos sa glumicom Sondrom Loke, s kojom je započeo vezu dok je ona bila u braku s homoseksualcem.

Dok je bio u vezi sa Sondrom, reditelj je dobio dvoje dece sa stjuardesom Džejslin Rivs.

Početkom devedesetih godina prošlog veka započeo je vezu sa Franses Fišer, koju je upoznao na snimanju filma "Ružičasti kadilak", i s kojom 1993. godine dobija ćerku Frančesku. Ovo je ujedno i prva veza koju je Istvud završio na prijateljski način.

Samo godinu dana nakon raskida s Franses, 1996. godine, Istvud ponovo izgovara sudbonosno "da", i to s 35 godina mlađom glumicom Dinom Ruiz, s kojom ima ćerku Morgan. Rastali su se 2013, a kao razlog Dina je navela "nepremostive razlike" i zatražila je puno starateljstvo nad ćerkom.

Od 2014. Istvud je bio u srećnoj vezi s 33 godine mlađom Kristinom Sanderom, koja je preminula u julu 2024. godine, kada je imala 61 godinu. Upoznali su se dok je radila kao hostesa, a brzo se saznalo da je Kristina ranije bila u braku s nasilnikom, te je upravo Istvud bio njena "ruka spasa", prenosi Story.hr.

