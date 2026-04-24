'PACIJENT KOJI JE GOVORIO SVETLOŠĆU' Novi roman autora Nikše Dobrea: Uplovite dublje u teme poput unutrašnjeg buđenja, ljubavi i smisla postojanja!

Književno veče pod nazivom 'Govor svetlosti', autora Nikše Dobre, održaće se u prostorijama 'Aerokluba' (Uzun Mirkova 4/II), u sredu, 29. aprila u 19 časova.

Nakon zapaženog uspeha romana „Sofijin Bliss“, autor publici predstavlja svoj novi duhovno-filozofski roman „Pacijent koji je govorio svetlošću“, u kojem još dublje istražuje teme unutrašnjeg buđenja, ljubavi i smisla postojanja.

Na događaju će govoriti:

prof. dr Milan Latas, recenzent,

Tamara Milčić, glumica,

kao i Nikša Dobre, autor.

Muzička pratnja: gitara – Milan Marinković.

Posle uspeha knjige „Sofijin blis" Nikša Dobre nas svojom novom knjigom „Pacijent koji je govorio svetlošću" poziva na jedno nesvakidašnje putovanje – kroz um i dušu, kroz mikro i makrokosmos. Autor smatra da je to jedino moguće putovanje ka sreći, jer su um i duša jedno, a mikro i makrokosmos delovi iste velike celine. Ono što je u nama - čini svet, a svet čini nas onim što jesmo.

Na tom putu, ljubav nam pokazuje pravac i čekaju nas duše koje oduvek poznajemo, jer su deo nas samih. Svesno i nesvesno se spajaju, čitav svet rezonira sa otkucajima ljudskog srca.

Ovaj roman duhovne mistike, poetska je priča o upoznavanju sa svetlošću koja je u nama, prepoznavanju sopstva u svetu koji nas okružuje, spajanju duša... Priča o potrazi za ljudskom suštinom, potrazi za ljubavlju koja nema granice.

U svetlećem gradu Aureliji, gde se nauka i duhovnost susreću – doktor Leon Aram upoznaje Noru Vale, ženu čiji um doslovno govori svetlošću. Njihovi susreti prerastaju iz naučnog istraživanja u putovanje kroz svest, gde granice između uma i duše, lečenja i ljubavi – polako nestaju. Kroz njihovu vezu svet se budi: bolnice postaju hramovi rezonance, mašine se uče saosećanju, a čovečanstvo počinje da pamti da je svetlost ljubavi postala vidljiva.

O autoru Nikša Dobre predstavlja redak i harmoničan spoj duhovnosti i savremenog duha - pisac, filozof, kantautor, fudbalski stručnjak i preduzetnik - poznat po svom modernom, a istovremeno duboko ljudskom pristupu filozofiji života. Bilo kroz pisanu reč kao izraz duše, umetnost muzike ili preciznost sporta. Nikšine vodeće sile oduvek su bile Istina i Ljubav, koje nosi u sebi kuda god ga životno putovanje odvede. Kao autor multimedijalne scenske predstave „Purification“ (Pročišćenje), Nikša je ne samo napisao scenario, već i komponovao i objavio više od trideset pet originalnih pesama, kojima je osvojio publiku svojom jedinstvenom emotivnom dubinom i umetničkom vizijom. Autor je i četiri stručne knjige o fudbalu - Fudbal kroz etiku i profesiju, Osnove fudbala, Savremeni fudbal i Taktika u modernom fudbalu - koje su uticale na mnoge mlade trenere i igrače. Njegov književni opus obuhvata cetri romana - Pukotina između dva sveta i Pročišćenje. Sofijin Bliss, Pacijent koji je govorio Svetloscu, kao i zbirku poezije pod naslovom Od ljubavi do očaja. Nikša je takođe dobio priznanja i pohvale za glavnu ulogu u kratkom filmu „Anđeo". Roman koji se nalazi pred vama predstavlja krunu njegove životne filozofije i duhovnog putovanja - delo koje poziva čitaoca da pogleda iza privida i zakorači u dublju istinu postojanja: o nama samima, o drugima, o svetu iz kog dolazimo.

Autor o ovoj knjizi kaže: „Ovaj roman nije nastao kao odluka. Nastao je kao nastavak. Kao nešto što je tražilo da bude zapisano, nakon „Sofijinog Bliss-a". Kada jednom dotakneš istinu - ne možeš da se vratiš na staro pisanje. Inspiracija nije bila priča. Bilo je iskustvo. Granica između nauke, svesti i onoga što zovemo „nevidljivo“ počela je da se briše. I iz tog prostora - pojavila se ova knjiga. Kao sećanje, ne kao izmišljanje."

Namenjena je onima koji osećaju da postoji nešto više, ali to ne mogu da objasne. Onima koji su između sveta logike i sveta osećaja. Onima koji su spremni da ne razumeju - nego da prepoznaju. Kako i sama knjiga kaže: ovo nije priča koju moraš razumeti, već polje u koje ulaziš.

Poruka je jednostavna: Ljubav nije emocija. To je stanje svesti koje se pamti. I kada se setimo - prestajemo da budemo odvojeni.

Ovo nije klasičan roman. To je susret.

Između čitaoca i onog dela njega koji je možda zaboravio ko je.

I zato verujem - da se ova knjiga ne čita jednom. Ona počinje tek kada se završi."

Iz beleške autora:

„...Ako si ikada voleo tako duboko da si bol pretvorio u svetlost,

Ako si ikada oprostio, a da ni sam nisi znao kako,

Ako si ikada osetio prisustvo blizu sebe

Onda kada si bio najviše sam –

Već si hodao sa Leonom i Norom...“

Autor: A.A.