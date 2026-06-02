PREŽIVELA PAKAO POSLE POROĐAJA! Poznata Šeherezada priznala: Plakala sam od gladi dok se okolina smejala mom izgledu (FOTO)

Turska glumica Berguzar Korel (43), najpoznatija domaćoj publici po ulozi Šeherezade u seriji "1001 noć", nedavno je dospela ponovo u centar pažnje zbog iskrene ispovesti o svojoj borbi sa težinom i pritiscima javnosti.

U dugoj objavi na društvenim mrežama, otvoreno je priznala da je ponekad plakala od gladi kako bi smršala, dok je istovremeno bila izložena podsmehu na naslovnim stranama zbog svog izgleda posle porođaja.

Umesto glamura i savršenih fotografija, Berguzar Korel je otkrila koliko je zapravo bio bolan put do njene "idealne figure" - od strogih dijeta i stalnog osećaja krivice, do uverenja da će je publika prihvatiti tek kada se "vrati na svoje staro telo".

Njena ironična izjava o "operaciji smanjenja želuca", kako je sada pojasnila, bila je samo šala na račun stalnog pritiska javnosti zbog njenog izgleda. Naglasila je da je njena transformacija rezultat odricanja, pritiska, ali i želje da ponovo nauči da voli svoje telo.

Prema njenim rečima, put do trenutne figure bio je sve samo ne lak - zahtevao je veliku samodisciplinu i odricanje. Opisala je kako je mesecima živela pod strogim režimom vežbanja i ishrane, a u najtežim trenucima, kaže, bukvalno je plakala od gladi.

Berguzar Korel i njen suprug Halit Ergenč, koji je postao poznat po ulozi Sulejmana Veličanstvenog, zajedno su odlučili da usvoje zdrav način života i osmislili sopstveni plan. Zajedno su uspeli da izgube ukupno 21 kilogram (ona je izgubila 7, a on 14).

Njihov jelovnik se zasnivao na sirovoj i minimalno prerađenoj hrani. Kada bi poželeli nešto slatko, posezali bi za "zdravim" desertima napravljenim od nane, pomorandže, kakaa i urmi. Njihovi zajednički rezultati jasno pokazuju kako se uz doslednost i dobar plan može postići vidno zdraviji i svežiji izgled.

Berguzar Korel i Halit Ergenč venčali su se 2009. godine. Njihovu sreću upotpunili su sinovi Ali i Han i ćerka Lejla, a porodica već neko vreme živi između Istanbula i Londona.



Autor: Jovana Nerić